IL: Sähköliitto kanteli sovittelijasta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Metsäteollisuuden työmarkkinajohtaja pitää julkista loanheittokampanjaa valitettavana.

Sähköliitto on maanantaina on jättänyt oikeuskanslerille kantelun valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan toiminnasta, Iltalehti kertoo.

Kantelun syynä on Sähköliiton puheenjohtaja Sauli Väntin mukaan valtakunnansovittelijan passiivisuus työtaistelun hoitamisessa. Väntin mukaan valtakunnansovittelija ei ollut kutsunut osapuolia koolle kertaakaan koko työtaistelun aikana, ennen kuin eilen iltapäivällä lähetti näille kutsun tapaamiseen ensi maanantaina.

Toinen kanteluun johtanut seikka on Sauli Väntin mukaan työtaistelun alkamispäivän siirto.

– Piekkala esitti marraskuussa, että lakon alkamispäivää siirretään kahdella viikolla. Työtaistelun piti alkaa 21.11.2019. Piekkalan esityksestä ministeriö päätti siirtää lakon alkavaksi 5.12, Väntti kertoo IL:lle.

– Toivon mukaan oikeuskansleri selvittää, onko meidän työtaistelun ratkaisemisessa toimittu niin kuin laki edellyttää.

Viime päivinä on käyty kovaa keskustelua valtakunnansovittelijan asemasta ja koko sovittelujärjestelmästä. Erityisesti ay-liikkeestä on kuulunut jyrkkäsanaista arvostelua Vuokko Piekkalan kiky-tunteihin liittyvistä kommenteista. Piekkala kertoi viime viikolla, ettei hän aio itse sovittelussa tehdä esitystä kiky-tuntien poistamisesta, vaan asia on osapuolten käsissä.

Teollisuusliiton ja Metsäteollisuuden mukaan välit Piekkalaan ovat kuitenkin hyvät ja asialliset.

– Menemme seuraavan kerran sovitteluun keskiviikkona hänen johdollaan. Toivotaan tietysti, että jos emme itse saa neuvottelutulosta aikaiseksi, niin sovitteluprosessi johtaa sellaiseen tilanteeseen, että lakot vältetään ja työehtosopimukset saadaan maaliin, Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto sanoo KL:lle.

– Sovittelijan toimintaan meillä ei ole huomautettavaa. Julkinen loanheittokampanja on erittäin valitettavaa, Metsäteollisuuden työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén sanoo.