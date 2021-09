IL: Resurssipula ajaa syöpäsairaita maksulliseen hoitoon

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronaviruksen hoito on vienyt terveydenhuollon resursseja muiden sairauksien hoidosta.

Yksityisen syöpäsairaala Docrateksen johtava ylilääkäri Juha Kononen kertoo Iltalehdelle, että korona-aika on näkynyt suomalaisten asiakkaiden lisääntymisenä.

– Sanoisin, että meillä on ollut pandemian aikaan lähemmäs 20 prosenttia enemmän suomalaisia asiakkaita, Kononen arvioi.

Konosen mukaan asiakkailta on saatu viestiä siitä, että korona-ajan vaikeudet terveydenhuollon puolella ovat saaneet heidät hakeutumaan maksulliseen hoitoon.

Suomen Syöpärekisterin vastaava lääkäri Tomas Tanskanen kertoo Iltalehdelle, että diagnoosimäärien tiedot täydentyvät jatkuvasti. Myöhemmin tänä syksynä saadaan valmiiksi vuoden 2020 loppuvuoden tilastojen ennakkotiedot.

– Siinä on mielenkiintoista nimenomaan se, että kun keväällä 2020 syöpänäytteitä on raportoitu aiempia vuosia vähemmän, niin miten loppuvuosi on mennyt. Eli onko vaje kerennyt tasoittumaan vai onko se jatkunut tai kasvanut entisestään, Tanskanen sanoo.

Syöpärekisterin julkaisun mukaan tilanne on huolestuttava, koska syöpädiagnoosien viivästymiset voivat johtaa myös tulevaisuudessa terveydenhuollon kuormittumiseen, kun hoitojonoja lähdetään purkamaan.

Syöpien diagnosoimisen vähentyminen voi myös johtaa pidemmälle edenneisiin ja vaikeammin hoidettaviin kasvaimiin ja tätä kautta lisätä syöpäkuolleisuutta, julkaisussa kerrotaan.