IL: Puolustusvoimat on tehostanut valmiutta – ”tapahtumia ei vertailla keskenään”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Täsmällisistä toimenpiteistä ei kerrota julkisuuteen.

Puolustusvoimat on tehostanut valmiutta, kertoo pääesikunnan tiedotuspäällikkö Max Arhippainen Iltalehdelle.

Puolustusvoimien tiedotuslinja operatiivisen toiminnan suhteen on varovainen. Arhippainen ei avaa tarkemmin yksityiskohtia valmiuden tehostamisesta.

– Seuraamme tilannetta. Mihin täsmällisiin toimenpiteisiin ryhdytään, niin sitä ei kerrota auki. Jos tämänkaltaisissa asioissa kertoo mitä tekee, niin tulee kertoneeksi myös mitä ei tee. Sen vuoksi operatiivisista suorituksista ei lähtökohtaisesti kerrota.

Arhippainen korostaa, että Ruotsin linja strategisessa kommunikoinnissa eroaa Suomen linjasta. Ruotsissa julkisuutta on käytetty huomattavasti enemmän.

– Ilmeisesti Ruotsilla on tarve osoittaa kansainvälisesti se, että he ovat vahvistamassa puolustustaan. Suomihan ei koskaan ajanut puolustustaan alas, niin meillä ei ole samaa tarvetta osoittaa ympäristölle, että meillä on suorituskykyä, Arhippainen sanoo.

Hänen mukaansa Ahvenenmaalla, joka on demilitarisoitu vyöhyke, saa harjoittaa valvontaa, joka ei edellytä sotilaallista läsnäoloa

Arhippaisen mukaan Suomi seuraa tarkasti turvallisuuspoliittisen tilanteen kehittymistä niin lähellä kuin kauempanakin. Hän ei kuitenkaan lähde vertailemaan yksittäisiä tapahtumia keskenään siitä näkökulmasta, mikä Suomen osalta voisi olla enemmän tai vähemmän huolestuttavaa.