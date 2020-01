IL: PS:n kansanedustajalla jo 12000 euroa kilometrikorvauksia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Perussuomalaisten Ano Turtiaisella on lääkärin lupa kulkea omalla autolla julkisten kulkuvälineiden sijaan.

Perussuomalaisten kansanedustaja Ano Turtiainen on laskuttanut eduskunnalta kilometrikorvauksia huhtikuusta lähtien yhteensä lähes 12 000 euroa, Iltalehti kertoo.

IL:n tekemän selvityksen mukaan kilometrikorvauksia on maksettu tähän mennessä 83 kansanedustajalle 153 652 euroa. Tästä Ano Turtiaisen osuus oli peräti 7,6 prosenttia.

Määrällisesti suurin osa Turtiaisen matkoista koostuu hänen Helsingin Taka-Töölössä sijaitsevan työasuntonsa ja eduskuntatalon väliseltä matkalta. Turtiainen on kulkenut kilometrin mittaisen matkan elo-joulukuussa 112 kertaa ja laskuttanut jokaisesta ajosta eduskunnalta 0,76 euroa.

Kotikuntaansa Juvalle Turtiainen on tehnyt 50 edestakaista matkaa. Juvalle on eduskunnasta pyöreästi 270 kilometriä.

Entinen raskaan sarjan voimannostaja kertoo, että hänellä on potilasvahingon vuoksi lääkärin lupa kulkea omalla autolla lyhyitäkin matkoja julkisten kulkuvälineiden sijaan. Potilasvahinko liittyy hänen mukaansa voimanoston MM-kilpailuissa 2010 sattuneen tapaturman leikkaukseen.

Painoja kansanedustaja pystyy kuitenkin nostamaan edelleen. Turtiainen kertoo viimeksi tämän viikon keskiviikkona kyykänneensä 260 kilon painoilla.

– Kyllä minä voin joskus julkiseen kulkuvälineeseen nousta, mutta terveydentilanteeni vuoksi on hetkiä, jolloin en voi. On myös hetkiä, jolloin en voi myöskään harjoitella painoilla. Tämän vuoksi lääkäri on katsonut ajoni omalla autolla oikeutetuksi, kansanedustaja sanoo Iltalehdelle.

Perussuomalaiset korvausten kärjessä

Perussuomalaiset on pitkälti Turtiaisen ansiosta eniten kilometrikorvauksia laskuttanut eduskuntapuolue. Perussuomalaisten kansanedustajat ovat ajaneet omalla autolla yhteensä 107 962 kilometriä, ja laskuttaneet kilometrikorvauksia eduskunnalta yhteensä 43 428 euroa.

Edustajamäärään suhteutettuna korvauksia on maksettu eniten kuitenkin keskustan kansanedustajille. Keskustan kansanedustajille korvattavia kilometrejä kertyi 89 159, joista maksettiin korvauksia 35 522 euroa. Edustajamäärään suhteutettuna tämä on 2 876 euroa edustajaa kohti.

Kolmanneksi eniten omaa autoa käyttivät SDP:n kansanedustajat (69 410 kilometriä ja 28 250 euroa). Seuraavaksi eniten autoilivat kokoomuksen kansanedustajat, 50 351 kilometriä ja 21 191 euroa.

Vihreiden kansanedustajista kilometrikorvauksia ovat laskuttaneet vain Heli Järvinen (1 547 euroa), Hanna Holopainen (396 euroa) ja Pirkka-Pekka Petelius (139 euroa).

Yli 10 000 kilometriä omalla autollaan ajaneita kansanedustajia on yhteensä 11. Heitä ovat Ano Turtiaisen lisäksi Suna Kymäläinen (sd.), Jari Koskela (ps.), Mauri Peltokangas (ps.) ja Ritva Elomaa (ps.), Pihla Keto-Huovinen (kok.), Jukka Kopra (kok.), Kristiina Salonen (sd.), Anne Kalmari (kesk.), Eeva Kalli (kesk.) ja Esko Kiviranta (kes.).