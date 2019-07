IL: Potkulautojen kerääjälle 4,5 tunnista 27 euroa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Työntekijä sanoo palkkion työstään olleen euro per lauta.

Iltalehti kertoo Suomen kaupunkeihin tulleiden vuokrattavien sähköpotkulautojen taustatyöstä. Vuokraaja voi jättää laudan minne vain, ja se täytyy käydä etsimässä, viemässä ladattavaksi ja palauttamassa kadulle.

Turkulaismies sanoo IL:lle olleensa päivän ajan potkulautojen kerääjänä alihankkijalle. Potkulautayhtiö Voilla ei vapaita työpaikkoja ollut.

Miehen mukaan alihankkija ei maksanut tuntipalkkaa, vaan yhden euron jokaisesta kerätystä laudasta. Ehdot selvisivät vasta palvelukseen astuessa.

Alihankkijan mukaan jotkut keräävät tunnissa 30-40 lautaa. Mies sai kerättyä 4,5 tunnissa 27 lautaa. Hän lopetti työn vuorokauden jälkeen.

Miehelle tarjotussa sopimuksessa on tiukka salassapitovelvollisuus. Työhön kuuluvat myös palautettavien lautojen pienet korjaukset ja kunnostukset.

Voin mukaan heillä on neljä alihankkijaa, joista yhden toiminnasta on tullut palautetta. Voin Max Thelen sanoo IL:lle, että he pitävät tärkeänä alihankkijoiden toimimista Suomen lainsäädännön mukaan.