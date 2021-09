IL: Piiloteltiinko vanhainkodissa koronaa?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hoivakodissa koronaan kuolleen vanhuksen omainen epäilee, että altistumisia on piiloteltu.

Iltalehden mukaan Espoon Attendo Laaksolahden hoivakodissa asuneen naisen omainen epäilee hoivakodin pimittäneen tietoa korona-altistumisista. Nainen kuoli hoivakodissa muutamia päiviä sen jälkeen, kun hoivakodin työntekijällä oli todettu koronavirustartunta.

Asukkaan omaisen mukaan hänelle oli vakuuteltu, että kyseisellä hoivakodin osastolla ei ole tavattu koronaa ja että naisen huonoon kuntoon on muita syitä. Omainen oli Iltalehden mukaan kuitenkin saanut toista kautta tietoa muista hoivakodin tartunnoista.

Omainen on varma, että hoivakoti piilotteli siellä tapahtuneita altistumisia. Hänet oli kutsuttu omaisen sairasvuoteen vierelle epäillyn altistumisen jälkeen.

– Olin varma, että meiltä on pimitetty asioita. Lopulta hoivakodista myönnettiin minulle, että mummo on altistunut koronavirukselle. Häntä ei kuitenkaan asetettu karanteeniin, ja sitä perusteltiin sillä, että hoitohenkilökunta on käyttänyt maskeja hoidossa, omainen kertoo Iltalehdelle.

Lopulta positiivinen tulos tuli noin tunti ennen naisen kuolinuutista. Omaisen mukaan ilman hänen vaatimustaan testiä ei olisi tehty, vaan kuolinsyyksi olisi merkitty normaali kuolema.

Attendon valmiusjohtaja Tuija Haataisen mukaan hoivakodissa tehtävistä koronatesteistä päättää terveydenhuoltoviranomainen joka arvioi testien tarpeellisuuden esimerkiksi saattohoidossa oleville asukkaille.

– Karanteeni- ja eristysasioista päättää terveydenhuoltoviranomainen. Teemme erittäin tiivistä ja hyvää yhteistyötä tartuntatautiviranomaisten kanssa kaikkialla Suomessa, Haatainen kommentoi Iltalehdelle.