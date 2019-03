IL: Petteri Orpo kahdesti FSB:ssa – ”viestin, ettei tämä vaikuta myönteisesti”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uutuuskirja paljastaa, miten Venäjä painosti turvapaikanhakijoilla Suomea 2015-16.

Iltalehti uutisoi ulkomaantoimittaja Nina Järvenkylän ja sisäministeriön ex-kansliapäällikkö Päivi Nergin kirjasta Tiukka paikka (Docendo). Siinä kerrotaan, miten polkupyörillä ja Ladoilla vuodenvaihteessa 2015-16 Lapin raja-asemille tulleet turvapaikanhakijat nousivat Suomen ja Venäjän suhteiden ylimmälle tasolle.

Nergin mukaan Venäjä antoi jo tammikuussa ”tylyn virallisen viestin”. Se kuului, että kun turvapaikanhakijat sanovat sanan ”turvapaikka” jo Venäjän puolella, on heillä oikeus tulla Suomeen. Venäjän ja Suomen välinen rajasopimus ei siten pitänyt.

Tuolloinen sisäministeri Petteri Orpo (kok.) aloitti venäläisten kanssa neuvottelut. Samaan aikaan selvisi tiedustelusta, että turvapaikanhakijoita kuljetettiin Venäjän Kantalahdessa sijaitsevaan hotelliin, josta he tulivat ensin pyörillä ja sitten käytetyillä Ladoilla kohti rajaa.

Petteri Orpo vahvistaa venäläisten organisoineen turvapaikanhakijoiden tulon Suomen itärajalle.

Suomi kielsi rajasopimuksen nojalla pyöräilyn Sallan ja Lotan raja-asemille.

– Ei mennyt aikaakaan, kun he keksivät tulla autoilla. Taas käytiin keskustelua puomista. Todettiin, että meillä on kaikki perusteet sanoa, että raja-asema on täynnä. Otimme vain yhden auton kerrallaan läpi. Se meni siihen, että autot ajoivat niin kiinni toisissaan, ettei puomia saatu väliin, Petteri Orpo kuvailee kirjassa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sai kuulla, että ”hämmentävän suuri osa tulijoista” oli lähtöisin Moskovan rakennustyömailta.

Rajavartiolaitoksen raja- ja meriosaston päällikkö, prikaatikenraali Pasi Kostamovaara oli tammikuussa 2016 valmistautumassa Venäjän vastaisen 1340 kilometrin maarajan repeämiseen.

Petteri Orpo vahvistaa kirjassa, että venäläisviranomaiset – ”oli kaikennäköistä porukkaa liikkeellä” – vaikuttivat turvapaikanhakijoiden tulon järjestelyihin. Hän ei edelleenkään voi kertoa kaikkea tietämäänsä.

Orpo asteli sisäministerinä kahdesti turvallisuuspalvelu FSB:n päämajaan Moskovan Lubjanka-aukiolla. ”Orpon mielessä kolkutti tietoisuus siitä, että neuvottelut käytiin pahamaineisen KGB:n rakennuksessa. Suomen sisäministeri koki olleensa uransa kovimmassa paikassa”.

- Viestin heille, ettei tämä vaikuta millään tavoin myönteisesti Venäjä-kuvaan Suomessa. Olen varma, että siinä oli tärkeä viesti, Petteri Orpo sanoo kirjassa.

- Syyllistämättä nyt ketään: miten oli mahdollista, että sitä väkeä tuli? On selvää, että Venäjän ylin poliittinen johto päätti, että asia hoidetaan pois päiväjärjestyksestä.

Presidentti Niinistö pyysi Venäjän presidentti Vladimir Putinia vaikuttamaan tilanteeseen. Suomi ehdotti rajasopimusta, joka sulki Sallan ja Lotan rajanylityspaikat määräajaksi muilta kuin Venäjän ja EU-maiden kansalaisilta. Kremlissä EU-maat sivuutettiin.

Suomeen tuli kolmen kuukauden aikana Venäjältä 36 eri kansallisuuden noin 1700 turvapaikanhakijaa.