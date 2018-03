IL: Outo asuntoilmoitus sitoo vuokran siihen, paljonko asumistukea saa

Vuokran suuruuden kerrotaan riippuvan siitä, paljonko vuokralainen saa tukea.

Iltalehti kertoo Oikotiellä olevasta asuntovuokrailmoituksesta. Siinä kerrotaan Lahden keskustan tuntumassa olevasta yksiöstä, joka on vapaa vuokrattavaksi.

Ilmoituksen otsikon mukaan vuokra on 370 euroa kuukaudessa. Pitkästä ilmoitustekstistä selviää tämän jälkeen, että vuokran suuruus riippuukin siitä, paljonko vuokralainen saa asumistukea.

Yksiön omistajan mukaan vuokra on 400 euroa, jos asumistuki on vähintään 200 euroa kuukaudessa. Vuokra on 420 euroa, jos asumistuki on 300 euroa. Vuokra on 450 euroa, jos asumistuki on 430 euroa.

Vuokravakuuden kerrotaan olevan 500 euroa. Kuitenkin jos vuokravakuus tulee Kelalta, vuokranantaja haluaa kolmen kuukauden vakuuden.

Ilmoituksessa on useita muitakin erikoisuuksia. Vuokralaiset VKL:n toiminnanjohtaja Anne Viita mielestä vuokranantaja vaikuttaa etsivän vuokralaista, jolle Kela maksaa asumistukea. Laitonta tämä ei ole.

– Kelalta tulevia yhteiskunnan tukia koitetaan hyödyntää mahdollisimman paljon. Se on se koulukunta, jossa lasketaan, että kun toi joka tapauksessa saa asumistukea, kyllähän kannattaa pyytää paljon, niin hän saa enemmän asumistukea. Ja aina kun tuki nousee, oli tarvetta nostaa tai ei, lähdetään korotuskierrokselle, Viita kuvailee IL:lle.