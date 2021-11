IL: Nämä ovat 11 yleisintä painajaista

Joka toinen aikuinen näkee ainakin yhden pahan unen kuukaudessa.

Turun yliopiston psykologian laitoksen dosentin Katja Vallin mukaan mikään kauhuelokuva ei vedä vertoja sille, mihin omat aivomme pystyvät. Hänen mukaansa ehkä 3–5 prosenttia suomalaisista näkee painajaisia vähintään viikoittain, ja satunnaisesti painajaisia näkevät kaikki.

Iltalehden haastatteleman Vallin mukaan painajaiset ovat naisilla hieman yleisempiä. Ne ovat normaali psykologinen reaktio.

– Aivomme ovat todella taitavia luomaan hallusinaation, joka simuloi kokemuksen kaikkia aspekteja, vaikka kokemuksella ei olisi vastinetta kehollisissa tuntemuksissa tai fyysisessä ympäristössä, Valli sanoo IL:lle.

– Painajaiset edesauttavat traumasta toipumista ja vastoinkäymisiin sopeutumista. Unet ovat meille yöllisiä psykoterapeutteja, jotka auttavat sopeutumaan elämän ikävyyksiin, huolenaiheisiin ja murheisiin.

Psykologian tohtorin ja unitutkijan Nils Sandmanin mukaan aivot käsittelevät yön aikana uhkaavilta tuntuvia asioita. On ehkä koettu pelottavia asioita tai on kova stressi.

– Tällaisissa tilanteissa painajaisia nähdään tavallista enemmän ja painajaiset ovat myös yleisiä ihmisillä, jotka kärsivät esimerkiksi masennuksesta. Silloin tällöin kaikki kuitenkin näkevät painajaisia myös ilman mitään ilmiselvää syytä.

Teoria on, että painajaisissa ihminen työstää pelottavia muistojaan, jotta niiden kanssa on helpompi tulla toimeen hereillä. Ihminen simuloi pelkäämiään asioita. Toinen teoria on, että painajaiset harjoittavat meitä valveillaoloa varten. Kolmas vaihtoehto on, että aivot vain ”järjestelevät” muistoja.

Tutkimusten mukaan tyypillisimmät painajaisten aiheet tai teemat ovat:

1. Putoaminen

2. Hampaiden putoaminen

3. Alastomuus

4. Fobiat

5. Jahdattuna olo

6. Petturuus

7. Hirviöt

8. Maailmanloppu

9. Tukehtuminen

10. Traumat

11. Kuolema