IL: Näin THL:n ylilääkäri kumoaa rokottamattomien väitteitä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hanna Nohynekin mukaan ilman rokotuksia tilanne koronaan kuolleisuuden suhteen olisi hyvin toisenlainen.

Iltalehti kysyi koronarokotteen ottamista välttäviltä lukijoilta, miksi he eivät halua tai uskalla ottaa rokotetta. Vastauksia tuli yli 200.

IL pyysi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Hanna Nohynekiä (HN) vastaamaan rokottamattomilla toistuneisiin ajatuksiin tai väitteisiin. Seuraavat ovat eräitä niistä.

Rokotteet kiihdyttävät varianttien syntymistä

HN: Epätodennäköistä. Virus lisääntyy rokottamattomassa väestössä paremmin ja enemmän kuin rokotetussa. Virusmuunnosten syntyminen on hyvin tavallista ja kuuluu virusten normaaliin kiertoon.

Rokotteiden todelliset haitat eivät vielä näy

HN: Epätodennäköistä. Valtaosa rokotteiden haitoista tulee esille ensimmäisen kuuden viikon kuluessa rokottamisesta. Maailmassa on tällä hetkellä annettu yhteensä 8,1 miljardia koronarokoteannosta. Iso osa näistä on annettu maissa, joissa on hyvä rokoteturvallisuusseuranta.

Rokotteesta ei ole perusterveelle nuorelle hyötyä

On totta, että nuorilla ihmisillä on huomattavasti pienempi riski sairastua vakavaan koronatautiin. Koskaan ei kuitenkaan tiedä, kuuluuko itse siihen ryhmään, johon kuuluvat saavat SARS-CoV-2-viruksen kohdatessaan vakavan taudin.

Rokotteita ei tarvita, koska koronaan on kuollut Suomessa vain noin 1 400 henkilöä

HN: Ei ole totta. Kiitos rokotussuojan ja muiden koronavarotoimien meillä Suomessa kuolleisuus on pystytty pitämään alhaisena. Ilman rokotuksia tilanne olisi hyvin toisenlainen.

Rokotteet eivät ehkäise tartuntoja eivätkä koronaan sairastumista

HN: On totta, että nykyiset koronarokotteet eivät täydellisesti estä tartuntoja ja viruksen erittymistä, mutta ne vähentävät oleellisesti tartuntoja, sillä tartunnan saatuaan rokotettu erittää virusta lyhemmän aikaa.

Rokotus on turha, koska tauti on yleensä lievä

HN: Tauti on yleensä lievä nuorilla ihmisillä, mutta mitä vanhempi ja perussairaampi ihminen on, sitä suurempi todennäköisyys hänellä on saada vakava korona.

Rokotteet ovat täysin kokeellisia

HN: Ei pidä paikkaansa. Näitä rokotteita on tutkittu jo keväästä 2020.

Rokote on haitaksi raskaana olevalle

HN: Valtaosassa maita rokotteita suositellaan raskauden kaikissa vaiheissa, sillä on käynyt ilmi, että raskaana olevilla on suurentunut riski koronan vakaville vaikutuksille.