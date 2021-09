IL: Näin pitkään tiukimpia ravintoloiden rajoituksia jatketaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallituslähteiden mukaan tanssikielto pysyy voimassa siihen asti, että rokotetavoite saavutetaan.

Tiukimmat ravintolarajoitukset on Iltalehden hallituslähteiden mukaan sidottu rokotuskattavuuteen.

Lähteiden mukaan niin kutsuttu tanssikielto pysyy ravintoloissa voimassa siihen asti, että 80 prosenttia yli 12-vuotiaista on saanut kaksi rokoteannosta.

Tanssikiellolla tarkoitetaan käytännössä sitä, että ravintolan henkilökunnan täytyy ohjata asiakkaat istumaan paikoilleen. Rajoitus on voimassa Etelä-Karjalassa, Pohjanmaalla, Satakunnassa, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.

Julkisuudessa on tivattu ravintoloiden rajoitusten purkamisen perään. Rajoitusten eritahtinen purkaminen on herättänyt närää etenkin ravintola-alalla. Ravintolarajoituksista asetuksella päättävä hallitus on toistaiseksi pitänyt kiinni kolmiportaisesta epidemia-asteikosta, jossa rajoitukset perustuvat siihen, onko alue perusvaiheessa, kiihtymisvaiheessa vai leviämisvaiheessa.

Palvelualojen ammattiliitto PAM vaati tänään hallitusta purkamaan ravintolarajoitukset nyt kun yleisötilaisuuksia ja kokoontumisia koskevat rajoitukset poistuvat koko Suomesta perjantaina.

Lokakuun alun jälkeen ei enää ole perusteita ravintoloiden toiminnan rajoittamiselle. Valtioneuvoston on muutettava ravintolatoimintaa koskevaa tartuntatautilain asetusta. Ilman muutosta ravintola-ala ja sen työntekijät asetetaan epäreiluun asemaan muihin toimialoihin verrattuna, PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen sanoi tiedotteessa.