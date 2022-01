IL: Näin paljon ehdokkaiden on maksettava puolueille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustan ehdokkailta peritään 500 euroa Pohjois-Karjalassa.

Keskusta perii Iltalehden mukaan kaikissa alueellisissa piireissä maksun ehdokkailtaan tammikuun aluevaaleissa.

Suurin ehdokasmaksu on Pohjois-Karjalassa, jossa keskustan listoille ehdokkaaksi pääsemisestä on maksettava 500 euroa. Muissa keskustan piireissä maksu on 50 eurosta ylöspäin.

– Se on sen takia, että me teemme kaikille piirinä yhteisen vaalikampanjan. Käytännössä ehdokas saa 500 euron panostuksella enemmän kuin saisi yksin. Saamme näin tehokkaamman vaalikampanjan aikaiseksi, Pohjois-Karjalan Keskustan piirin toiminnanjohtaja Teemu Mustonen kertoo.

Puolueiden piirit saavat saavat itse päättää ehdokasmaksusta.

Kokoomuksesta viestitään IL:lle, että noin kahdella kolmaosalla piireistä on käytössä ehdokasmaksu. Summa vaihtelee 75 euron ja 350 euron välillä. Uudellamaalla ehdokasmaksua ei ole.

SDP:n ja perussuomalaisten puoluetoimistoilta kerrotaan, että niiden piirit eivät veloita ehdokkailtaan lainkaan maksua.