IL: Näin pääset eroon psykopaatista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ikäviä piirteitä omaavan kumppanin jättäminen voi tässä tapauksessa olla erityisen vaikeaa.

Iltalehti on haastatellut psykopatiaa tutkinutta ruotsalaista oikeuspsykiatria Katarina Howneria. Hän antaa ohjeita, kun haluaa eroon kumppanista, jolla on psykopaattisia piirteitä.

* Ensin pitää kysyä itseltään. Onko suhteessa kontrollointia, manipulointia tai väkivaltaa?

Psykopaatin piirteitä ovat empatian puute, tunnekylmyys, manipuloiva ja kontrolloiva käytös sekä liioiteltu käsitys itsestä.

– Jos ihmisellä on psykopaattisia piirteitä, sitä päätyy melkein aina ongelmiin. Ongelmat voivat olla muutakin kuin väkivaltaa: esimerkiksi työpaikalla oleva ihminen ei välttämättä ole hengenvaarallinen, mutta voi aiheuttaa ongelmia ja hankalia tilanteita empatian puutteen vuoksi, Howner sanoo IL:lle.

Hänen listansa eroon pääsemisessä on seuraava.

1. Mieti turvallisuutta

– Ei ole hyvä idea jättää kumppania myöhään illalla kaksin asunnossa ollessa, saati humalassa. Erityisesti jos kumppanilla on väkivaltataustaa, on hyvä tavata yleisellä paikalla muiden ihmisten ympärillä.

Suunnittele tilanne niin, että sinulla on pakokeino.

2. Pyydä tukea

Mieti ja suunnittele rauhassa suunnitelma eroa varten.

3. Mitä sanoa?

Psykopaatti haluaa säilyttää kontrollin eikä halua tulla loukatuksi. Kun on tarkoitus päästä vain turvallisesti pois suhteesta, kannattaa saada kumppani ajattelemaan, että se on yhteinen tai jopa hänen ajatuksensa.

– Tämä on tietysti hirveän vaikeaa. Esimerkiksi voisi sanoa asioita kuten ”minä olen sinun unelmiesi tiellä, meidän molempien kannattaa jatkaa eteenpäin”.

– Psykopaattinen ihminen ei yleensä ajattele paljon menneitä. Jos ero tulee eikä hän koe itseään erityisen loukatuksi, voi hän jatkaa eteenpäin seuraavana päivänä.

Psykopaatti ja sosiopaatti eivät ole diagnoosien termejä. Tällaisia piirteitä osoittava ihminen voi sen sijaan saada epäsosiaalisen persoonallisuushäiriön diagnoosin. Psykopatiaa on sen ääripää.