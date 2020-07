IL: Näin keskustan kanta vaihtui EU:n velanotosta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puoluejohtaja Katri Kulmuni on aiemmin vastustanut yhteisiä lainoja.

Keskusta muutti kevään aikana kantaansa EU:n yhteisestä velanotosta, Iltalehti kertoo.

Vielä keväällä silloinen valtiovarainministeri, puolueen puheenjohtaja Katri Kulmuni vastusti asiaa jyrkästi.

– Toki Suomellakin on muutamia reunaehtoja, kuten kaikilla mailla. Kyllä se on se laajasti jaettu käsitys eduskunnasta toiseen, että yhteistä velanottoa Suomi ei kannata ja myös sitä me kannatamme, että kaikki maat vastaavat omasta talouspolitiikastaan, Katri Kulmuni sanoi Säätytalon portailla 4. huhtikuuta.

– Tarvitaan myös yhteisiä koordinoituja toimia, mutta on olemassa ne reunaehdot, että yhteiseen velanottoon Suomi ei ole sitoutunut, eikä tule sitä hyväksymään. Talouspolitiikasta jokainen maa vastaa itse ja itsenäisesti.

Myös 26. maaliskuuta Katri Kulmuni totesi vastustavansa niin sanottuja ”koronabondeja”, EU:n yhteisiä velkakirjoja. Yhdeksän EU-maata esitti tuolloin eurobondeja kriisin hoitoon.

– Tilanne ja kriisi, missä Eurooppa on, ei johdu minkään maan talouspolitiikasta, vaan se on ulkopuolelta tuleva häiriö. Parhaiten pystymme yhteisesti auttamaan huolehtimalla ensi sijassa lääkehuollosta, huoltovarmuudesta ja tämän kaltaisista asioista, Kulmuni sanoi 26.3.

Tällä viikolla Katri Kulmuni kommentoi tuoreeltaan EU:n elpymispaketista ja seitsenvuotisesta rahoituskehyksestä tehtyä sopimusta. 750 miljardin rahastosta 390 miljardia rahoitetaan suorilla tuilla ja 360 miljardia lainoilla.

Hän totesi Suomen kannattaneen paketissa lainapainotteisuutta ja harmitteli, ettei Suomen kanssa asiasta yhteisen tavoitteen jakava Iso-Britannia enää ole EU:ssa.

Keskustan nykyinen valtiovarainministeri Matti Vanhanen on ollut Kulmunia suopeampi pakettia ja unionin laajuista yhteisvastuuta kohtaan.

– Jos tämän elvytyspaketin seurauksena Euroopan talous pysyy edes jollain tavoin jalkeilla ja elpyy tästä, kansantuote muodostuu suuremmaksi kuin ilman tätä pakettia olisi, niin silloin me kaikki voitamme tässä, Matti Vanhanen sanoi Ylen Aamussa keskiviikkona.

– On hullua tai vaarallista ajatella, etteikö se vaikuttaisi meihin, jos Italia saisi mennä menojaan alas.