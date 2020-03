IL: Näin ”jäätävä” kyberisku panisi Suomen sekaisin

Asiantuntijan mukaan kyberturvallisuudesta puhutaan hämmentävän vähän.

Jopa Suomen vakauden horjuttamiseen tähtäävien kyberhyökkäysten todennäköisyys on Martti J. Karin mukaan kasvussa. Tällaisilla operaatioilla olisi hänen mukaansa ”välitön estävä tai vakavasti vaarantava vaikutus muun muassa huoltovarmuuteen, sisäiseen turvallisuuteen ja väestön toimintakykyyn”.

– Onnistuessaan tällainen isku olisi myös aika jäätävä, Kari sanoo Iltalehdelle.

Eversti evp. ja filosofian tohtori Kari on puolustusvoimien entinen apulaistiedustelupäällikkö. Hän opettaa kyberturvallisuutta ja tiedustelua Jyväskylän yliopistossa. Hän nostaa esimerkiksi toimenpiteen, jolla ”koko systeemi saataisiin sekaisin”: joku murtautuisi sosiaaliturvatunnusjärjestelmään ja muuttaisi joitakin tunnuksia vaikkapa vain yhdellä numerolla.

Suojelupoliisin arvion mukaan Suomeen kohdistuu jatkuvasti kyberoperaatioita. Silti iso keskustelu siitä, kenelle kyberpuolustus kuuluu on Martti J. Karin mukaan käymättä. Hän pitää hämmästyttävänä, miten vähän asiaa käsitellään julkisuudessa.

Martti J. Karin mukaan Suomessa ajatellaan mustavalkoisesti sotaa tai rauhaa, kun taas Venäjällä on vallalla jatkuvan sodan narratiivi. Siihen kuuluu esimerkiksi jatkuva infosota länttä vastaan.

– Nythän näyttää siltä, että he ovat valinneet linjaksi hajottaa meidän yhtenäisyyttä. He osaavat käyttää sananvapautta ja demokratiaa, jotka meillä mielletään perusarvoiksi. Se on jatkuvaa, eikä kyse ole mistään harrastamisesta, vaan siellä on joukko ihmisiä jotka tekevät tätä työkseen.

Asiantuntija arvioi. että Venäjällä on selkeä lista asioista, joihin Suomessa pitää vaikuttaa voimakkaasti:

– Pakotteet pois, Suomen Nato-jäsenyys, hävittäjähanke, hän luettelee IL:lle.

Martti J. Karin mukaan on varmaa, että Suomessa näkyvä julkisen keskustelun ja puoluepolitiikan hajautuminen on osin ulkoa aiheutettua. Hän toppuuttelee kuitenkin liiallista huolta.

– Ei nyt sillä tavalla tarvitse. Mehän olemme olleet niin kauan Venäjän naapureita, että ymmärrämme myös paljon sen vaikuttamista ja huomaamme aika hyvin jos meille tarjotaan suoraa pajunköyttä.