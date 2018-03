IL: Näin ex-ministerille järjestettiin huippuvirka ulkoministeriön kautta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hanna Mäntylän nimitys Euroopan neuvoston siviilikriisinhallinnan sihteeristöön poikkesi tavanomaisesta.

Entinen sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä aloitti viime heinäkuussa erityisneuvonantajana Euroopan neuvoston sihteeristössä Strasbourgissa. Iltalehden mukaan nimityksen järjesti Timo Soinin (ent. ps, nyk. sin.) luotetulle Suomen ulkoministeriö.

Euroopan neuvoston pääsihteeriä Thorbjørn Jagland pyysi Hanna Mäntylää tehtävään viime vuoden kesäkuussa. Mäntylä toimi vielä tuolloin perussuomalaisten toisena varapuheenjohtajana. Hän kertoi ennen nimitystään keskustelleensa asiasta ulkoministeri Timo Soinin kanssa.

Mäntylän palkka on hieman alle 8 000 euroa kuukaudessa. Lisäksi hänelle maksetaan olosuhdekorvausta 3 600 euroa kuukaudessa. Palkan maksaa Suomen sisäministeriön alainen kriisinhallintakeskus.

Iltalehti muistuttaa Timo Soinin luvanneen ulkoministerin salkun saatuaan, ettei hänen puolueensa aio tehdä poliittisia virkanimityksiä.

– Perussuomalaiset lähtevät siitä, että pätevimmät henkilöt valitaan virkoihin, eivät siitä, mikä on hakijan, virkamiehen tai -naisen puoluekanta, IL siteeraa Timo Soinia Turun puoluekokouksessa elokuussa 2015.

Kriisinhallintakeskuksen johtaja Juho Särkilän mukaan kansainvälisiin siviilikriisinhallintatehtäviin ei yleensä lähetetä poliitikkoja.

– Ylivoimaisesti suurin ammattiryhmä on poliisit. Sitten on rajavartijoita, syyttäjiä, tuomareita ja ihmisoikeusasiantuntijoita. Mäntylä on pätevöitymiseltään ja taustaltaan hiukan epätavanomainen, Särkilä kertoo Iltalehdelle.