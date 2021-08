IL: Ministeriön mukaan eri oikeudet rokotetuille eivät ole mahdollisia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pandemiapäällikkö yritti etsiä vaihtoehtoja koville rajoitustoimille.

Kajaanin kaupungin tiedotettiin maanantaina siirtyneen koronaepidemian niin kutsuttuun leviämisvaiheeseen. Tämä merkitsee esitystä kovista rajoituksista kuten esimerkiksi sisäliikuntapaikkojen sulkemisesta. Paikallinen koronakoordinaatioryhmä jopa kehotti ihmisiä olemaan matkustamatta Kajaaniin tai sieltä pois.

Ratkaisu perustuu viruksen korkeaksi nousseeseen ilmaantuvuuslukuun. Tartuntatautilain kriteeristön perusteella tartuntamäärät vaativat toimia. Tilanteessa on kuitenkin asiasta uutisoivan Iltalehden mukaan mielenkiintoinen piirre. Sairaalahoidon tarve ei nimittäin ole alueella kohonnut tartuntamäärien noususta huolimatta. Sairaala on ollut käytännössä tyhjä koronapotilaista.

– Meillä on ollut viime kuukausina nollasta kahteen koronapotilasta samaan aikaan sairaalassa. Se ei hetkauta mihinkään, enkä usko, että määrä tulee merkittävästi nousemaan. Toki tauti on yllättänyt monta kertaa, mutta suurempi riski on siinä, että työntekijät loppuvat, pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari kommentoi IL:lle, viitaten tartunnanjäljityksen ja testauksen ruuhkautumiseen.

Samanlaista resurssipulaa on koettu muuallakin Suomessa. Tämä on johtanut muun muassa ehdotuksiin rokotettujen testaamisen lopettamisesta.

Koukkari kertoo keskustelleensa Kajaanin tilanteesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Ajatuksena oli selvittää, voitaisiinko esimerkiksi kahdesti rokotetut vapauttaa rajoituksista tai rajoitukset purkaa.

– Se ei tässä tilanteessa ole mahdollista. Meidän täytyy toimia kuten laki sanoo. Tilanne on oleellisesti heikentynyt ja sekä tartuntatautilain pykälä 58d:n että 58g:n kriteeristö täyttyy kirkkaasti. Ei ole vaihtoehtoja.

Olli-Pekka Koukkari on itse sitä mieltä, että kahdesti rokotettujen pitäisi päästä kulkemaan ja harrastamaan täysin vapaasti.

– En kohdistaisi heihin minkäänlaisia rajoituksia, hän sanoo.