IL: Miksi vain SDP:n kansanedustaja edusti Kesärannassa eduskunnan pop-klubia?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ilmari Nurmisen mukaan myös muita verkoston jäseniä olisi pitänyt kutsua paikalle.

Eduskunnan musiikkiverkoston puheenjohtaja, kansanedustaja Ilmari Nurminen (sd.) oli ainoa verkostoon kuuluva kansanedustaja, joka osallistui Kesärannan juhliin sunnuntaina.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) tapasi musiikkialan edustajia virka-asunnollaan Kesärannassa sunnuntaina. Paikalla oli myös tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.).

Nurminen ei välittänyt Iltalehdelle jäsenlistaa musiikkiverkoston jäsenistä pyynnöstä huolimatta.

Oliko sunnuntaina järjestettyyn tilaisuuteen kutsuttu muita verkostoon kuuluvia kansanedustajia?

– Ei ollut. Meidän musiikkiverkoston sihteeri Tommi Kyyrä oli paikalla. Hän on Musiikkituottajien apulaisjohtaja ja musiikkiverkoston ainoa jäsen, joka ei työskentele eduskunnassa.

Miksi muita verkoston jäseniä ei oltu kutsuttu?

– En osaa sanoa. Tilaisuuden luonne oli tavata musiikki- ja kulttuurialan, ja nimenomaan näitä toimijoita. Minä olen ollut tässä edistämässä ja sanomassa, että päättäjien tulee tavata näitä ihmisiä, Nurminen vastaa.

– Olin itse aloitteellinen tämän Kesärannan tilaisuuden järjestämisessä, koska koin, että sille on suurta tarvetta. Siksi olin myös siellä mukana. Jälkikäteen mietittynä myös muita verkoston jäseniä olisi pitänyt kutsua paikalle. Keskustelu musiikkiverkoston ympärillä on osoittanut, että verkoston toiminnalle on suuri tarve, ja aion kutsua sen koolle useammin jatkossa.

Nurmisen mukaan musiikkiverkosto on sama kuin eduskunnan ”rock-kerho”. Verkoston nimi on myöhemmin muuttunut pop-klubiksi. Verkoston tehtävänä on vahvistaa alan kanssa käytävää vuoropuhelua.