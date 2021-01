IL: Metrotyömaa seis koronatartuntojen takia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Työmaan työskentelyä aiotaan jatkaa mahdollisuuksien mukaan keskiviikkona.

Länsimetron toisen osuuden Kivenlahden työmaa Espoossa suljettiin maanantaina kahdeksi päiväksi useiden koronatapausten takia, kertoo Iltalehti. Pääurakoitsija Skanska teki päätöksen sulkemisesta maanantaina.

Skanska Infra Oy:n aluejohtaja Pekka Räsänen kertoo Iltalehdelle, että päätös tehtiin sen jälkeen, kun työmaalla oli todettu noin viisitoista koronatartuntaa.

Räsäsen mukaan työntekijöistä noin 20 on tähän mennessä määrätty karanteeniin. Kaikki työmaalla työskennelleet on nyt ohjattu hakeutumaan koronatesteihin.

Tartuntoja on löydetty niin koti-, kuin ulkomaisilta työntekijöiltä.

– Tartuntoja on ollut eri työporukoilla. Jostain työryhmästä joku on saanut tartunnan ja sen jälkeen se on levinnyt, Räsänen kertoo.

Metrotyömaan työskentelyä aiotaan jatkaa mahdollisuuksien mukaan keskiviikkona.

Sipoon keskustassa Nikkilässä sijaitsevalla rakennustyömaalla kerrottiin maanantaina uudesta koronatartuntaryppäästä. Yhteensä noin 40 hengen työmaalla on todettu yksitoista koronatartuntaa.

Rakennustyömaa päätettiin perjantaina pysäyttää tartuntojen takia. Altistuneet on nyt kartoitettu ja kaikki työntekijät on määrätty karanteeniin.

Vantaalla sijaitsevan rakennustyömaan kaikki työntekijät päätettiin asettaa viime viikon lopulla karanteeniin lukuisien koronatartuntojen takia. Rakennustyömaan työntekijöillä on todettu nyt parin viikon sisällä 43 tartuntaa.