IL: Matti Vanhasen lupaamat huipputuotot saamatta Kreikan lainasta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lainasta on tullut kehno sijoitus lainaehtojen höllentämisen takia.

Kreikka on lyhentänyt ensimmäistä kertaa Suomelta saamaansa runsaan miljardin euron kriisilainaa, kertoo Iltalehti. Kesäkuun puolivälissä maksettu lyhennyserä oli 3,4 miljoonaa euroa.

Suomi maksoi Kreikalle vuosina 2010-2011 kahdenvälistä lainaa yhteensä runsaat miljardi euroa.

IL:n mukaan keväällä 2010 silloinen pääministeri Matti Vanhanen (kesk.) totesi, että suomalaisten veronmaksajien ei ole syytä olla huolissaan rahan lainaamisesta Kreikalle, sillä Suomi tekisi lainajärjestelyllä tuntuvaa voittoa.

Vanhasen ajatus kumpusi lehden mukaan siitä, että Suomi saa markkinoilta lainaa alhaisella korolla, kun taas Kreikalta saatava korko olisi selvästi korkeampi.

Kreikka-lainan korkoa on kuitenkin leikattu ja maksuaikaa pidennetty. Kolmen kuukauden euriborin päälle tuleva marginaali on pudonnut kolmesta prosenttiyksiköstä 0,5 prosenttiyksikköön, ja laina-aika on pidentynyt viidestä vuodesta yli 35 vuodella.

Valtiovarainministeriön mukaan Suomi on viime joulukuun loppuun mennessä saanut lainasta korkotuottoja yhteensä 68,8 miljoonaa euroa ja palkkioita viisi miljoonaa euroa. Alkuperäisillä lainaehdoilla korkotuotto olisi IL:n mukaan pelkästään tänä vuonna noin 25 miljoonaa euroa.