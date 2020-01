Li Andersson IL:lle: Jokaiseen kuntaan ei ehkä jää omaa peruskoulua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Opetusministerin mukaan kuntien lapsimäärät eivät välttämättä puolla oman peruskoulun ylläpitämistä.

Opetusministeri Li Anderssonin (vas.) mukaan jokaiseen kuntaan ei välttämättä jää tulevaisuudessa omaa peruskoulua.

– Peruskoulun jakaminen useamman kunnan kesken on asia, jota pidän mahdollisena lopputuloksena osassa Suomea, Li Andersson sanoo Iltalehdelle.

Kehityksen syynä on Li Anderssonin mukaan pudonnut syntyvyys. Opetusministerin mukaan jokaisen kunnan lapsimäärä ei välttämättä puolla täysin oman peruskoulun ylläpitämistä.

– On tärkeää muistaa, että opetuksen laatu on se asia, jolla Suomi on saanut hienoja tuloksia kansainvälisissä vertailuissa. Kovin pienissä yksiköissä voi olla vaikeaa toteuttaa opetuksen laatua. Siksi voi olla järkevää, että kunnat pyrkivät tekemään yhteistyötä opetuksen laadun turvaamisessa, Andersson toteaa.

– Selväähän on, että jos nämä väestöennusteet toteutuvat, se näkyy koulu- ja sivistyspuolella. Ensimmäisenä, käytännössä heti, se näkyy tietenkin varhaiskasvatuksessa. Siksi meillä on tarkoitus nostaa tämä iso kysymys koulutuspoliittiseen selontekoon.

Ministerin sanat tarkoittavat sitä, että koulutuspoliittisessa selonteossa arvioidaan, minkälaisia uusia yhteistyömalleja perusopetuksessa tullaan näkemään.

– Onko enää järkevää, että lakisääteiset velvoitteet on säädetty tismalleen samankaltaisiksi? Syntyvyyden aiheuttama haaste on iso, koska samanaikaisesti haluamme tarjota lapsille mahdollisimman laadukasta kasvatusta mahdollisimman lähellä kotia. Tämä tarkoittaa sitä, että uudentyyppisiä yhteistyömalleja nähdään varmasti kuntatasolla.