IL: Lampi kirkastettiin, kaikki kalat kuolivat – ”kuuluu asiaan”

Vedenpuhdistuskemikaali teki tehtävänsä Tampereen pohjoispuolella.

Iltalehti kertoo rehevöityneen Tampereen Mikkolanlammin kunnostamisesta viime viikon torstaina. Pieneen lampeen levitettiin useita tuhansia kiloja alumiini­kloridia, vedenpuhdistuskemikaalia.

Myöhempien paikalla käyneiden mukaan näkyvyys parani, mutta lammen kaloista ehkä 99 prosenttia tuhoutui operaatiossa. Lampeen ei jäänyt monta elävää kalaa, mutta rannoilta löytyy 500-1000 kiloa kuolleita kaloja.

Kunnostuksen suorittaneen Ympäristö Ojansuut Oy:n hallituksen puheenjohtajan Veijo Ojansuun mukaan kalakuolemissa ”kysymys ei ole virheestä tai vahingosta vaan normaalista käyttäytymisestä”.

– Kalojen kohdalla on kyse siitä, että kemikaalisuihkuun heti suihkuttamisen jälkeen uineille kaloille on voinut tulla sakkaa kiduksiin. Se on estänyt hapen saannin ja kaloja on kuollut, Veijo Ojansuu sanoo IL:lle.

IL:n mukaan kalakuolemat kuuluvat asiaan ja kunnostuksen yksi tarkoitus on poistaa roskakaloja. Kemiallinen käsittely Mikkolanlammilla tehdään vielä todennäköisesti kaksi kertaa.