IL: Lakkoa rikkoneelle rajuja uhkauksia

Liimapalkkitehtaan työntekijän mukaan uhkailuja on tullut myös ammattiliitosta.

Heinolan Versowoodin liimapalkkitehtaalla työskentelevä Ida Seppälä kertoo Iltalehdelle saaneensa rajuja uhkauksia, koska hän ei osallistu Teollisuusliiton lakkoon.

Heinolan Versowoodin liimapalkkitehdas sai maanantaina laajaa huomiota, kun työntekijät marssivat aamulla töihin ja pistivät tehtaan käyntiin lakosta huolimatta.

– Aika rajua kommenttia on tullut liitostakin. Joissain kommenteissa on vedetty äitikin mukaan, tai on sanottu, että työnantaja on aivopessyt minut, Ida Seppälä kertoo Iltalehdelle.

Facebookissa Seppälää on haukuttu kommenteissa ”yhteiskunnan loiseksi” ja asioista tietämättömäksi rikkuriksi. Uhkauksia on tullut yksityisviesteinäkin.

– Minua on uhattu myös sillä, että en tule koskaan saamaan mistään yrityksestä töitä, jos lähden Versowoodista, koska olen rikkuri.

Seppälä kertoo Facebookissa, ettei näe työtaisteluun osallistumisessa järkeä. Hänen mukaansa varsinkin ilmoitus kolmannesta lakkoviikosta oli liikaa. Varat eivät riitä sellaiseen lakkoiluun.

– Teollisuusliiton Riku Aalto on perustellut liiton vaatimuksia ostovoiman turvaamisella ja parantamisella, mutta selvät taloudelliset tappiot eivät kyllä ole omiaan sitä lisäämään. Liiton työtaisteluavustuksella ei paljoa juhlita, ja lisäksi joulukuinen lakko ja työsulku veivät lakkoilleilta lomapäiviä. Sinne meni ”voitetut” 24 (Huom. palkallista) kikytuntia, Seppälä toteaa.