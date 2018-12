IL-kysely varmoista äänestäjistä: Kokoomus 17, Vihreät 13, Sdp 12

Kokoomuksella on vankin peruskannatus.

Iltalehden kyselyyn vastanneista 17 prosenttia äänestäisi kokoomuksen listoilla olevaa ehdokasta, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. Kysely mittaa puolueiden ydinkannatusta.

– Kokoomuksella vankka peruskannatus on puolueista suurin. Puolueella on kivenkova pohja. Melkein vaikka mikä olisi, kokoomuslainen ei rankaise puoluettaan. Kokoomuksen kannatus on niin marmoriin hakattua, että sitä on vaikeata nakertaa, sanoo Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen.

Kyselyn mukaan myös vihreiden kannatuspotentiaali on korkea. Puolueen ehdokasta äänestäisi 13 prosenttia vastaajista.

Kolmannelle sijalle tulee Sdp 12 prosentin ydinkannatuksella. Puolueella on kuitenkin paljon liikkuvia äänestäjiä.

– Demarit on haavoittuvaisempi kannatukseltaan kuin kokoomus. Suomalaisten äänestäjien painopiste on keskusta-vasemmistossa. Siellä on kilpailua pirusti. Vihreät kalastaa samoilla vesillä, Rahkonen sanoo.

Pääministeripuolue keskustan pohjakannatus on Iltalehden kyselyn mukaan heikko. Vastaajista 7 prosenttia äänestäisi puoluetta. Samaan lukemaan pääsevät vasemmistoliitto ja perussuomalaiset.

– Keskusta on vaikeuksissa. Puolueella on hirveän paljon niitä, jotka uhkaavat jäädä kotiin. Keskustalaiset saattavat rankaista puoluettaan ja jättää kokonaan äänestämättä, Rahkonen kertoo.

Iltalehden kysely mittaa puolueiden ydinkannatusta, joten kyse ei ole virallisesta kannatusmittauksesta.