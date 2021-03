IL: Kuntavaalit siirtymässä kesäkuulle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Oikeusministeriö esittää vaalien siirtämistä huhtikuulta kesäkuulle.

Iltalehden mukaan oikeusministeriö esittää, että kuntavaalit siirretään huhtikuulta kesäkuulle.

Perusteena on, että koronatartuntatilanne on niin vakava, että kansalaisille ei voida taata äänioikeuden toteutumista. Huolena on muun muassa, miten järjestetään äänestämisen mahdollisuus karanteenissa oleville ihmisille.

Puoluesihteerien ja oikeusministeriön kokous jatkuu huomenna, jolloin kuntavaalien siirtäminen on Iltalehden tietojen mukaan tarkoitus julkistaa.