IL: Kouluissa valmistaudutaan ISIS-lasten saapumiseen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) mukaan lasten paluuseen on hyvä valmistautua.

Helsingin koulutoimessa valmistaudutaan Syyrian al-Holin leirillä olevien ISIS-palaajien lasten saapumiseen, kertoo Iltalehti.

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) mukaan ”viranomaisten valmistautuminen ei ole huono asia”.

– Leireillä on Suomen kansalaisia, ja jos he pääsevät sieltä jotenkin tulemaan Suomeen, silloin täällä täytyy viranomaisilla olla myös koulupuolella valmius näiden asioiden hoitamiseen, Rinne toteaa.

Valmistautuminen ei pääministerin mukaan kuitenkaan tarkoita sitä, että leiriltä olisi tulossa lähiaikoina lapsia Suomeen.

– Valtiovallalla ei ole tällä hetkellä mitään sellaista tietoa lapsien liikkumisesta pois leiriltä.

Suomi pyrkii Rinteen mukaan auttamaan leirillä olevia naisia ja lapsia kansainvälisten järjestöjen kautta.

– Pyrimme auttamaan suomalaisten olosuhteiden mahdollisimman hyvää tilannetta, pääministeri kertoo.

Isis-kalifaattiin matkanneilla suomalaisilla ei ole enää välttämättä Suomen passia.

– Jos heillä ei ole matkustusasiakirjoja, niin heidän pitäisi löytää Suomen lähetystö jostain lähellä olevassa maasta ja sieltä heillä on oikeus saada matkustusasiakirja, jolla he voivat tulla Suomeen, edellyttäen, että he pystyvät osoittamaan uskottavasti henkilöllisyytensä, pääministeri sanoo.