IL: Koronatilanteen vakavuudesta halutaan muistuttaa tekstiviestillä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on huolissaan koronatilanteesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee parhaillaan kaikille suomalaisille lähetettävää tekstiviestiä, jossa muistutetaan koronatilanteen vakavuudesta. Asiasta uutisoi Iltalehti.

Ministeriönlähteen mukaan viestin luonnostelu on jo aloitettu, mutta hallitus ei ole vielä käsitellyt asiaa. Viestin lähetykseen tarvitaan vielä hyväksyntä ainakin hallituksen johtoviisikolta.

Tekstiviestin tarkoituksena on saada ihmiset muuttamaan käytöstään uusien tartuntojen estämiseksi. Viestin valmisteluun on ryhdytty, sillä koronatilanne on huonontunut nopeasti. Kahdeksaa sairaanhoitopiiriä lukuunottamatta kaikilla alueilla ollaan jo kiihtymis- tai leviämisvaiheessa.

Aiemmin tekstiviestiä on käytetty koronaepidemian aikana kahdesti: Uudenmaan keväisen sulun yhteydessä ja tilanteessa, jossa suomalaisia oli yhä merkittävästi ulkomailla.

STM on jo aiemmin peräänkuuluttanut tiukempia toimia koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Etenkin alueilla on STM:n mukaan suuri vastuu riittävien rajoitusten toimeenpanosta. Lisäksi ministeriössä koetaan, että hallituksella saattaa olla edellytykset ottaa valmiuslaki käyttöön.

STM:n huolta lisää entisestään uhka siitä, että korona leviää uudenmaalaisten lähtiessä viettämään joulua maakuntiin. Myös henkilökunnan riittävyys joululomien aikana voi muodostua ongelmaksi.