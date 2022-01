IL: Korona jyllää Santahaminassa, varusmiehiä kotiutettu

Rykmentin komentaja myöntää, että koronajärjestelyissä on ollut ongelmia.

Koronavirus on levinnyt nopeasti Kaartin jääkärirykmentissä Helsingin Santahaminassa, kertoo Iltalehti. Perjantain tietojen mukaan koronapositiivisia on 193 ja altistuneita on hieman alle 600.

– Kaartin jääkärirykmentin koronatilanteessa heijastuu Helsingin ja pääkaupunkiseudun tartunta- ja altistumistilanne, koska sijaitsemme Helsingissä ja pääosa varusmiehistämme on pääkaupunkiseudulta ja Uudeltamaalta, sanoo Kaartin jääkärirykmentin komentaja, eversti Asko Kopra.

Komentajan mukaan varusmiehiä ja vapaaehtoisesti asepalvelusta suorittavia naisia on lähetetty myös kotiin sairastamaan, jos se on ”kyetty toteuttamaan siten, etteivät he altista muita kotimatkalla ja kotihoidossa ollessaan”.

Iltalehden haastatteleman tuoreen varusmiehen vanhemman mukaan koronajärjestelyissä on ollut suuria haasteita.

– Viime viikon perjantaina koronatapausten määrä kasvoi kasvamistaan. Mutta varuskunnan henkilökunta lähti vapaille ja sanoivat varusmiehille, että ”koittakaa pärjätä”, nimettömänä pysyttelevä vanhempi kertoo.

– Kaikki komppaniapäällikköä myöten olivat häipyneet viikonlopun viettoon ja jättivät alikersantit keskenään alokkaiden kanssa. Alikersantit jäivät vastuuseen ja koronatilanne levisi käsiin.

Vanhemman mukaan tilanne ei ollut varusmiesjohtajien hallinnassa.

– Komppanian päällikkö oli alkuviikosta sanonut, että täällä on kaikki hyvin. Poikani sanoi, että täällä ei todellakaan ole kaikki hyvin. Täällä on ihan kaaos.

Eversti Asko Kopra myöntää, että järjestelyissä oli ongelmia viime viikonlopun aikana. Hän kuitenkin kiistää, että alikersantit olisivat yksin vastanneet tilanteen hoitamisesta.

– Varusmiesyksiköissä on viikonloppuisin aina myös henkilökuntaa paikalla. Koronatilanne pahentui hyvin nopeasti, kuten muuallakin yhteiskunnassa, joten on ymmärrettävää, että valmistautumisaika tuntui liian lyhyeltä. Varusmiesjohtajien rooli on joka tapauksessa, pandemiasta riippumatta, tärkeä yksikön arjen pyörittämisessä, ja heille annetaan vastuuta muutenkin. Heillä on tukenaan henkilökunta, joka antaa ohjeistukset toimintatavoista.