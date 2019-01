IL: Kokoomuksessa kannatetaan yhteistyötä keskustan kanssa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Nykyisen hallituspohjan koetaan toimineen hyvin.

Lähes 90 prosenttia kokoomuksen vaikuttajista haluaa jatkaa hallitusyhteistyötä keskustan kanssa, ilmenee Iltalehden kyselystä.

– Nykyinen hallituspohja on toiminut hyvin. Talous on saatu kuntoon ja vaihtotase plussalle. Työn ensisijaisuuden linjaa ei pidä riskeerata, sillä näillä työmarkkinapelisäännöillä Suomi ei ole valmis kohtaamaan seuraavaa talouden laskukautta. Keskustan kanssa on helpompi viedä työmarkkinoita lisääntyvän jouston ja paikallisen sopimisen suuntaan, kommentoi kokoomuksen kansanedustaja Markku Eestilä.

Hallitusyhteistyötä Sdp:n kanssa haluaa noin 13 prosenttia vastaajista.

– Sosialismi on aatteena yhteiskunnallisesti kallis ja epärealistinen. Toki ajatukseltaan kaunis, toteaa eräs kyselyyn vastannut kokoomusvaikuttaja.

Iltalehden kysely lähetettiin 140 kokoomuslaiselle. Siihen osallistui 86 henkilöä, jotka ovat kansanedustajia ja puoluehallituksen, puoluevaltuuston ja piirihallitusten jäseniä.