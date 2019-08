IL: Kela leikasi eläkettä – ”yhteistalous vaikka asutte erillään”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Aviomiehen mukaan hänen vaimollaan ei edes ole ollut oleskelulupaa Suomeen.

Iltalehti kertoo 68-vuotiaasta suomalaisesta Villestä, joka meni naimisiin 45-vuotiaan thaimaalaisen naisystävänsä kanssa viime vuoden syyskuussa.

Noin kuukausi avioliiton solmimisen jälkeen Ville sai Kelalta kirjeen, jossa kerrottiin että hänen eläkettään pienennetään, koska hän kuuluu vaimonsa kanssa yhteistalouteen.

Pariskunta on viettänyt aikaa sekä Suomessa että Thaimaassa, mutta he eivät ole koskaan asuneet yhdessä. Villen mukaan ei ole edes mahdollista, että he olisivat asuneet yhdessä, sillä hänen vaimollaan ei ole ollut oleskelulupaa Suomeen.

Kelan päätös pienentää Villen noin tuhannen euron eläkettä 100 eurolla.

Ville valitti päätöksestä, mutta valitus hylättiin. Villen mukaan Kelan uusimmassa päätöksessä todetaan suoraan, että ”teitä pidetään yhteistaloudessa asuvina, vaikka asutte erillään”.

Hänen mielestään on aivan järjetöntä, että joku voi kirjoittaa tuollaisen lauseen. Hän on valittanut päätöksestä uudelleen.

Kelan mukaan aviopuolisot kuuluvat lähtökohtaisesti yhteistalouteen. Kelan etuuspäällikkö Pirjo Rauten mukaan kansaneläke voidaan myöhemmin tarkistaa yksinasuvan mukaiseksi, jos aviopuolisot asuvat jatkuvasti erillään. Hakija ei kuitenkaan saa eläkkeestä leikattuja summia takaisin.