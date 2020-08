IL: Kela ei korvaa maskikustannuksia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kuluttajaliiton mukaan maskisuositus ei saa asettaa mitään ryhmää eriarvoiseen asemaan.

Kasvomaskien hankinnasta aiheutuvat kulut eivät sinällään kuulu suoraan minkään Kelan etuuden piiriin, toteaa Kelan juristi Thea Järvenpää Iltalehdelle.

Kuluttajaliiton mielestä vähävaraisuus ei saa muodostua esteeksi julkisen vallan antaman maskisuosituksen noudattamiselle eikä kasvattaa terveyteen kohdistuvia riskejä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on tiettävästi valmistelemassa uusia keinoja koronaepidemian toisen aallon ehkäisemiseksi. Myös suositus kasvomaskin käytöstä sisältyy käytävään keskusteluun. Suositusta kasvomaskien käytöstä tarkennettaneen pian siten, että maskin käyttö on entistä suositellumpaa tilanteissa, joissa turvavälien noudattaminen on hankalaa, kuten julkisissa tiloissa ja julkisessa liikenteessä.

– Eduskunnan käsittelyyn on pian tulossa hallituksen esitys väliaikaisesta epidemiakorvauksesta, jota voitaisiin myöntää kaikkein pienituloisimmille. Tämä korvaus mahdollisesti kattaisi joidenkin ihmisten kohdalla mahdollisia kasvomaskien hankinnoista aiheutuvia kuluja, Järvenpää kertoo.

Väliaikainen epidemiakorvaus olisi 75 euroa kuukaudessa. Korvausta saadakseen on täytynyt saada perustoimeentulotukea 1.3.─31.7.2020 välisenä aikana. Sen lisäksi tuen saaminen edellyttäisi, että henkilö on saanut perustoimeentulotukea tuen maksamista edeltävän kuukauden aikana.

Järvenpään mukaan toimeentulotuessa ei nykyisellään lähtökohtaisesti ole otettu huomioon kasvomaskien hankinnasta aiheutuneita kuluja. Tältä osin tilannetta on arvioitu voimassa olevien viranomaisohjeistusten pohjalta.

– Kela ottaa asiaa arvioidessaan huomioon THL:n suosituksen kasvomaskien käytöstä, kun se on annettu. Tällä hetkellä toimimme aikaisemman käytännön mukaisesti, koska suositusta kasvomaskien käytöstä ei ole vielä annettu. Asian arviointiin toimeentulotuen näkökulmasta vaikuttaa asiakkaan kokonaistilanne ja annettavan suosituksen sisältö. Asiaan on vaikeaa ottaa yksityiskohtaisemmin kantaa, sillä tarkempaa tietoa suosituksen sisällöstä ei vielä ole.

Kela linjaa asiaa tarkemmin, kun suositus kasvomaskien käytöstä annetaan ja sen sisällöstä saadaan tarkempi tieto.

Kuluttajaliiton mukaan kertakäyttöinen kasvomaski maksaa noin vajaan euron. Esimerkiksi julkisilla liikennevälineillä töihin ja kouluun liikkuvan kahden aikuisen ja kolmen lapsen perheen kuukausittaiset menot kasvaisivat näin ollen lähes 200 eurolla.

Pestävien kasvomaskien hinnat puolestaan vaihtelevat noin viiden ja 15 euron välillä. Niitä tarvitaan kuitenkin useita ja niiden huolto vie aikansa.

Kuluttajaliitto toteaa, että kasvomaskin käyttäminen ohjeiden mukaisesti on koko yhteisön etu.