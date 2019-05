IL: Kansanedustajalla useita velkomustuomioita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suna Kymäläinen vakuuttaa, ettei ole käyttänyt pikavippejä vaalikampanjaan.

Sdp:n kansanedustaja Suna Kymäläinen on saanut tänä keväänä useita yksipuolisia velkomustuomioita, ilmenee Iltalehden selvityksestä.

Tammi-huhtikuussa Kymäläinen on saanut viisi yksipuolista velkomustuomiota. Niiden maksamatta jääneet saatavat ovat yhteensä 23 000 euroa, johon lukeutuu muun muassa viime vuoden marraskuussa otettu 3 000 euron pikavippi.

Tänä vuonna annettujen velkomustuomioiden lisäksi Kymäläisellä on Etelä-Karjalan käräjäoikeudessa vireillä viisi velkomusasiaa. Maksamatta jääneet saatavat ovat yhteensä 54 000 euroa, josta korkojen ja kulujen osuus on yhteensä noin 4 000 euroa. Lisäksi Helsingin käräjäoikeudessa on vireillä kaksi velkomusasiaa, joissa maksamatta jääneet saatavat ovat yhteensä 9 000 euroa.

Il kysyy Kymäläiseltä, onko hän rahoittanut vaalikampanjaa pikavipeillä ja jättänyt ne maksamatta.

– En ole käyttänyt pikavippejä kampanjani rahoittamiseen! Mikä tulee selviämään myös vaalirahailmoituksesta, jonka teen mahdollisimman pian, viimeistään tietysti määräaikaan mennessä, Kymäläinen kertoo.

Kymäläinen kertoo yllättyneensä uusimmista ulosottomerkinnöistä.

– Kyseessä on vilpitön vahinko ja huomaamattomuus, josta olen pahoillani. Olen hoitanut maksut välittömästi tiedon saatuani.

– Vireillä olevien asioiden hoitamista vielä järjestelen, Kymäläinen kommentoi IL:lle.

Suna Kymäläinen on kolmannen kauden kansanedustaja ja Sdp:n eduskuntaryhmän toinen varapuheenjohtaja.