IL: Kansanedustaja tuli Portugalista, ei noudata karanteenia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Veikko Vallin kertoo matkustaneensa Madeiralta Suomeen Latvian ja Iso-Britannian kautta.

Perussuomalaisten kansanedustaja Veikko Vallin on palannut seitsemän viikon Madeiran-matkaltaan, mutta ei sosiaalisen median perusteella noudata omaehtoista 14 päivän karanteenia. Asiasta kertoo Iltalehti.

Vallin julkaisi viime viikon torstaina kuvan, jossa hän istuu kangasmaski kasvoillaan Madeiran lentoasemalla Portugalissa. Seuraavana päivänä Vallin jakoi uutisen Helsinki-Vantaan lentoasemalla olevista englanninkielisistä opasteista ja kertoi matkustaneensa Portugalista Suomeen Latvian ja Iso-Britannian kautta.

Myöhemmin samana päivänä Vallin oli työpaikkansa eduskuntatalon edustalla kuvaamassa videota – ilman suojamaskia. Seuraavana päivänä Vallin julkaisi kuvan, jossa hän on kahvilla Tampereen Tammelantorilla, jälleen ilman suojamaskia.

Hallitus suosittelee edelleen välttämään tarpeetonta matkustamista Portugaliin. Sieltä Suomeen palatessa suositellaan 14 vuorokauden omaehtoista karanteenia, mikä tarkoittaa lähikontaktien välttämistä ja kotioloissa pysymistä.

Veikko Vallin matkusti Portugaliin 1. heinäkuuta eli samana päivänä, kun Espanjan ja Portugalin välinen raja avattiin kolme ja puoli kuukautta kestäneen sulun jälkeen.

Portugalissa on todettu tähän mennessä 56 000 koronavirustapausta, ja tautiin on kuollut maassa yli 1 800 ihmistä. Vajaat 600 kilometriä Pohjois-Afrikan rannikolta luoteeseen sijaitsevalla Madeiralla tartuntoja on todettu tähän mennessä reilut 140. Kuolintapauksia ei ole toistaiseksi raportoitu ainuttakaan.

Veikko Vallin ei vastannut Iltalehden kysymykseen siitä, miksi hän ei noudata viranomaisen suositusta 14 vuorokauden omaehtoisesta karanteenista.