IL: Kansanedustaja maksaa 230 e/kk vuokraa, saa kulukorvausta 490 e/kk

Vihreiden Olli-Poika Parviaisen mukaan hänellä on käynyt hyvä onni.

Vihreiden tamperelainen kansanedustaja Olli-Poika Parviainen on hyötynyt vaalikauden aikana Helsingin kakkosasunnostaan yli 10 000 euroa puhtaana käteen, kertoo Iltalehti.

Olli-Poika Parviainen asuu Helsingissä ollessaan Mannerheimintiellä 40 neliön hyväkuntoisessa kaksiossa, josta maksaa vuokraa 230 euroa kuukaudessa. Halpaa vuokraa selittää se, että asunnon omistaa Parviaisen äiti.

Kansanedustaja on saanut tällä vaalikaudella tämän kakkosasunnon ansiosta eduskunnalta korotettua kulukorvausta, joka on 490,40 euroa kuukaudessa. Sitä on kertynyt noin 20 000 euroa. Kakkosasunnon vuokrakulut ovat olleet yhteensä vain noin 9 000 euroa.