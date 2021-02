IL: Kansanedustaja levitti perättömiä huhuja Irak-lennosta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tviitin pohjalta tehtiin juttu ainakin yhdelle valeuutissivustolle.

Perussuomalaisten kansanedustaja Vilhelm Junnilan vihjailut Irak-lennosta ovat osoittautuneet perättömiksi, kertoo Iltalehti.

Junnila jakoi lauantaina Twitterissä kuvan Liettuasta vuokratun charterkoneen reitistä. Kuvan mukaan kone oli lentänyt Tampereelle ja sieltä Irakin Erbiliin ja takaisin.

– Liittyykö al-Hol ja onko tuliaisia, kansanedustaja kysyi tviitissään ulkoministeri Pekka Haavistolta (vihr.).

Tviitti sai paljon näkyvyttä sosiaalisessa mediassa. Sen pohjalta on tehty myös perätön juttu ainakin yhdelle valeuutissivustolle.

Ulkoministeri torjuu vihjailut ja kertoo IL:lle, että lento ei liity lainkaan ulkoministeriöön. Hänen mukaansa se voi liittyä puolustusvoimien OIR-operaatioon. Puolustusvoimat ei kommentoi turvallisuusyistä yksittäisiä rotaatiolentoja.

Operation Inherent Resolve (OIR) on Yhdysvaltain johtama valtioiden välinen koalitio, jonka toiminta käynnistyi vuonna 2014. OIR-operaation tehtävä on koordinoida ja tehostaa DAISH’n vastaista kansainvälistä yhteistyötä. Suomalaisten kokonaisvahvuus operaatiossa on noin 70.

Arvoisa ulkoministeri @Haavisto miksi Liettuasta on vuokrattu charterkone, lennetty eilen Tampereelle ja sieltä tänään Irakin Erbiliin ja takaisin? Liittyykö #alhol ja onko tuliaisia? @Ulkoministerio pic.twitter.com/hRlMLSchi9 — Vilhelm Junnila (@vilhelmjunnila) February 27, 2021