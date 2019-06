IL: Jutta Urpilainen haluaa EU-komissaariksi

SDP:n kansanedustaja muistuttaa, ettei Suomi ole koskaan esittänyt naiskomissaaria.

Jutta Urpilainen haluaa Suomen seuraavaksi EU-komissaariksi.

– Olisi suuri kunnia toimia Suomen komissaarina, ja jos minulle sellainen tehtävä avautuu, olen käytettävissä, SDP:n kansanedustaja ja entinen puolueen puheenjohtaja ja valtiovarainministeri toteaa Iltalehdelle.

Hän toteaa tehtävän olevan eräs hänen haaveistaan.

Myös SDP:n veteraanipoliitikko Eero Heinäluoma on ilmoittanut olevansa käytettävissä komissaarin tehtävään. EU-vaalien äänikuningas Heinäluoma on todennut, että komissaariksi haluavien tulisi olla ehdolla EU-vaaleissa. Hänen mielestään voitaisiin asettaa sekä nais- että miesehdokas.

Jutta Urpilainen on eri linjalla. Hänestä Suomen tulisi ajaa tasa-arvoa käytännössä.

– Suomella on ollut mahdollisuus esittää viisi kertaa komissaaria ja viisi kertaa on esitetty miestä, eli meillä on ollut yhteensä 25 vuotta mieskomissaari, jotka ovat hoitaneet tehtävänsä hyvin, mutta nyt kun ollaan kuudetta kertaa esittämässä komissaaria, on aika ymmärrettävää, että julkisuudessa ja kansan keskuudessa vaaditaan naiskomissaaria, hän sanoo.

Pääministeripuolue on Suomessa perinteisesti nimittänyt komissaarin. Pääministeriksi nouseva SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne suitsutti Eero Heinäluoman äänisaalista hallitusneuvottelujen aikana, mutta totesi kuitenkin, että Suomen seuraavaksi EU-komissaariksi on valittava nainen. Hän korosti, että komissaari on ”nimityskysymys”. Rinne oli kuitenkin myös avoin Heinäluoman ajatukselle sekä mies- että naisehdokkaan esittämisestä.