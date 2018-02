IL: Itsensä työllistänyt jätti hakematta TE-toimiston osoittamaa työpaikkaa – karenssia

Harri Lappi halusi olla entiselle työnantajalleen lojaali, eikä hakenut kokoaikaista TE-toimiston tarjoamaa työpaikkaa. Seurauksena oli kahdeksan viikon karenssi.

Pieksämäkeläinen Harri Lappi kertoo Iltalehdelle tehneensä tuoreimman työsopimuksensa tammikuun 20. päivä. Edellisiltä talvilta tutun laskettelukeskuksen kanssa tehty sopimus on osa-aikainen, sillä työn määrä on riippuvainen sääolosuhteista.

Itse hankitusta työpaikasta tuli ongelma, kun TE-toimisto lähetti Lapille työtarjouksen, joka oli päivätty 22. tammikuuta eli kaksi päivää sen jälkeen, kun hän oli sopinut osa-aikatöistä laskettelukeskuksessa. TE-toimiston tarjoama työ olisi ollut kokoaikainen kokin työ 3-6 kuukauden ajaksi.

Lappi ei hakenut tarjottua työpaikkaa, sillä hän halusi olla lojaali edellistalvien työnantajalle ja pitää jo tehdystä sopimuksesta kiinni. Lisäksi TE-toimiston tarjoama työ olisi ollut puolet pidemmän eli noin 70 kilometrin ajomatkan päässä kuin työ laskettelukeskuksessa.

Vaakakupissa painoi myös se, että laskettelukeskuksessa työtunteja on kertynyt usein lähelle kokoaikaista työtä, vaikka sopimuspaperin mukaan tunteja voi kolmen viikon jaksoissa kertyä mitä tahansa nollan ja 111:n väliltä.

TE-toimistoon lähettämiensä selvitysten jälkeen Lappi sai päätöksen, jonka mukaan hänet määrätään kahdeksan viikon karenssiin. Hän ei siis saa tänä talvena soviteltua päivärahaa, jos työtunnit jäävät laskettelukeskuksessa alle 80 prosenttiin alan normaalista työajasta.

Lapin mielestä työttömyyslaki on epäreilu, sillä se ei ota huomioon kausiluontoisia töitä, joista voi kuitenkin kertyä lähes täydet tunnit.

TE-toimiston näkökulmasta tapaus on lähtökohtaisesti selkeä: työttömyyspäivärahaa saavan on oltava lain mukaan käytettävissä kokopäivätyöhön. Käytännössä siis TE-toimiston tarjotessa kokoaikaista työtä, sitä on haettava, selvittää Etelä-Savon TE-toimiston johtaja Sirkka Rytkönen Iltalehdelle.