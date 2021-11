IL: Itärajalla ihmetellään venäläisten taloa voimalaitoksen vieressä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomussalmella rajavartiolaitoksen entinen kiinteistö myytiin aikanaan venäläisyritykselle.

Iltalehti kertoo reportaasissaan Pohjois-Kainuun rajan entisestä kiinteistöstä, jonka venäläiset ostivat.

Ämmänsaaressa tyhjillään oleva kaksi- ja kolmikerroksinen rakennus sijaitsee aivan toimivan voimalaitoksen kupeessa. Puheissa sinne oli määrä tuoda matkailuyrittämistä.

Paikallisten mukaan tyhjässä kiinteistössä ei ole ollut minkäänlaista toimintaa ja se tarvitsisi ison remontin. Aikanaan talossa on majoitettu varusmiehiäkin.

Yritysrekisterin mukaan omistajan toimiala on tuntematon ja omistus ulkomailla. Tilinpäätöstietoja ei ole.

Rajavartiolaitos on aikanaan todennut, että kiinteistö ei kuulu strategisesti merkittävien joukkoon.

Suomussalmella on ihmetelty myös practical-ampumarataa, jonka omistaa kaksi venäläistä liikemiestä. Heillä on myös asuinkiinteistöt kunnassa. Radalla harjoittelevat lähinnä venäläiset practical-ammunnan harrastajat, mutta korona-aikana toiminta on hiljentynyt.

Paikallisten urheiluampujien practical-jaos erosi aikanaan omaksi yhdistyksekseen. Tuolloin kiisteltiin aseista, ja lopulta selvisi, että ne ovat venäläisten eivätkä yhdistyksen omistuksessa.