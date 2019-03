Asiantuntija IL:lle: Isiksen alueilta Suomeen palaavat ovat epätoivoisia

Romahduksen jälkeen palaavien joukossa voi olla ääriryhmien jäseniä.

Isiksen luhistuminen Lähi-idässä saattaa heijastua Suomeen ikävällä tavalla, kun palaavat ovat tulevat pakon sanelemina ja ovat epätoivoisia. Myös terrori-iskujen mahdollisuus on olemassa, kertoo Iltalehti.

– Ne, jotka ovat Isiksen alueilta palanneet jo, ovat aivan erilaisia kuin jotka nyt palaavat. Aiemmin palanneet olivat Isiksen kalifaattiin ja aatteeseen pettyneitä, kertoo sotatieteiden tohtori Antti Paronen.

Parosen mukaan palaajia on tämän vuoksi pidettävä tarkkailun alla. Isis on Parosen mukaan myös järjestönä muuttunut esimerkiksi vuodesta 2014. Isiksen henkilöstöä on mennyt paljon uusiksi ja uusia jäseniä on saatu rekrytoitua.

– Isis-johto on pistänyt liikkeelle viestiä, että taistelua pitää jatkaa ja viedä etäämmälle myös länsimaihin. Kuinka todennäköinen vaade se on, siitä voi olla monta mieltä, Paronen toteaa.

Ääri-islamismin riivaamia alueita alueita voi Parolan mukaan tulevaisuudessa olla Syyrian ja Irakin lisäksi esimerkiksi Kaakkois-Aasiassa sekä Saharan liepeillä Pohjois-Afrikassa.