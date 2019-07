IL: Inssissä reputtaneiden määrä kasvoi

Opetuslupalaiset ovat pärjänneet ajokokeessa autokoululaisia paremmin.

Kuljettajantutkinnon uudistus tuli voimaan heinäkuussa 2018. Uudistuksen jälkeen inssissä reputtaneiden ja opetuslupaa hakevien määrä on kasvanut. Opetusluvalla harjoittelevat ovat myös pärjänneet ajokokeessa selvästi autokoululaisia paremmin, kertoo Iltalehti.

Tämän vuoden tammi-kesäkuussa ajokokeesta pääsi ensimmäisellä yrittämällä läpi 62 prosenttia kokelaista, kun viimevuoden vastaavana ajanjaksona osuus oli 66 prosenttia.

– Kun siirryttiin tutkintopainotteisempaan (malliin), jossa on vähemmän pakollista opetusta, osa saattaa yrittää (ajokoetta) ihan minimitunneilla, vaikka se ei riittäisi ja olisi hyvä ottaa vielä muutama tunti lisää. Siinä mielessä on loogista, että näin päin tämä ero on mennyt ja hylättyjä on suurempi osuus kuin aikaisemmin, Liikenne- ja viestintäviraston Traficomin osastopäällikkö Kimmo Pylväs kertoo Iltalehdelle.

Uudistuksessa vähennettiin pakollisia opetustunteja ja helpotettiin opetusluvalla opettamista. Inssin ensiyrittämällä läpäisesseissä on 9 prosenttia enemmän opetuslupalaisia kuin autokoululaisia.

Pylvään mukaan opetuslupalaisten parempaa läpäisyprosenttia voi selittää esimerkiksi sillä, että opetuslupalaiset saavat enemmän harjoittelutunteja kuin autokoululaiset. Uudistuksen jälkeen ensimmäisellä yrityksellä hyväksytyt autokoululaiset ovat ajaneet keskinmäärin 15,5 tuntia ja opetuslupalaiset 34 tuntia.