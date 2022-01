IL: Innokkaita helsinkiläisiä äänestäjiä käännytetään vaaliuurnilta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ulkopaikkakuntalaiset voivat äänestää ennakkoon myös pääkaupungissa.

Helsinkiläisillä ei ole äänioikeutta aluevaaleissa, mutta joillekin innokkaille äänestäjille se on tullut yllätyksenä, kertoo Iltalehti.

Oodi-kirjaston ennakkoäänestyspisteen vaalitoimitsija Sari Laakkonen kertoo, että äänestyspaikalla on käynyt tällä viikolla joitain helsinkiläisiä.

– Sana ei ole kiirinyt heille asti, ja täällä on ilmennyt, että heillä ei ole äänioikeutta.

Laakkosen mukaan osa on saanut tiedon äänestyspaikan ovella. Osa on kuitenkin ehtinyt täyttämään äänestyslipun ja vasta toimitsijan hakiessa äänestäjän tietoja koneelta on huomattu, ettei äänioikeutta ole.

Helsingissä kaupunki vastaa jatkossakin sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä pelastustoimesta. Siksi helsinkiläiset eivät äänestä vaaleissa. Ulkopaikkakuntalaisen on kuitenkin mahdollista äänestää Helsingissä ennakkoon.