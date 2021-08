IL: HUSin ja Tradekan uusi yhtiö vie verovaroja vasemmistolle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

HUS perustelee järjestelyä halulla kiertää sote-uudistukseen kuuluvaa hankintojen valtionohjausta.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) on päättänyt perustaa yhteisyrityksen Tradeka-Yhtiöt Oy:n kanssa. Jatkossa HUS hankkii diagnostiikan laitteita uuden yhtiön nimiin ja vuokraa ne käyttöönsä. HUS:n maksama leasingvuokrakorko on kaksi prosenttia kun lainarahaa markkinoilta se saisi jopa nollakorolla, kertoo Iltalehti. Diagnostiikan laitehankinnat on kesäkuussa tehtyjen päätösten mukaan tarkoitus hoitaa Tradekan kanssa perustettavan yhtiön kautta ohi valtion ohjauksen vähintään seuraavan kymmenen vuoden ajan.

Järjestelyn yhdeksi perusteeksi HUS:ista kerrotaan halu kiertää Sanna Marinin (sd.) hallituksen sote-uudistukseen kuuluvaa hankintojen valtionohjausta. HUS:in arvion mukaan järjestelyn poliittista hyväksyttävyyttä edesauttaa se, että yhtiökumppaniksi järjestelyyn tulee Tradeka. Tradeka on vasemmistojärjestöjen ja -säätiöiden hallitsema konserni, joka kanavoi voitoistaan rahaa SDP:n, Vasemmistoliiton ja SKP:n sekä niitä lähellä olevien organisaatioiden toimintaan.

– Meillä on aika iso pelko siitä, että jatkossa investoinneilla tehdään aluepolitiikkaa paljon eli siellä sitten valtiovarainministeriö ja STM (sosiaali- ja terveysministeriö) vähän tällaisella siltarumpupolitiikalla – samalla tavalla kuin lääkintöhallitus joskus 1970-luvulla – päättää, että Helsinkiin ei saa jotain laitetta ostaa ennen kuin Kuopiossa on vastaava tai että Oulu on se paikka, missä tehdään tätä tutkimusta ja näin pois päin, HUS:n diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen sanoo.

Laskelman mukaan yhtiön on lähivuosina tarkoitus alkaa tuottaa voittoa noin 300–400 tuhatta euroa vuodessa, josta 60 prosenttia kuuluisi osakeomistusten suhteessa Tradekalle. Tradekalle olisi toiminnan vakiinnuttua tarjolla HUS:in kautta lähes miljoonapotti veronmaksajien rahaa joka vuosi.

Kysymykseen mitä STM on HUS:in ja Tradekan järjestelystä mieltä, Lehtonen vastaa nauraen.

– Ei ole kysytty.

Lehtosen mukaan keskusteluja on kuitenkin käyty korkean tason poliitikkojen kanssa.