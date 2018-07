IL: Helteet nostavat oluen hintaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kotimainen mallasohrasato voi jäädä kuivan sään vuoksi merkittävästi tavanomaista pienemmäksi.

Pitkään jatkunut hellekausi voi nostaa oluen ja muiden mallasjuomien hintoja ensi talvena.

Iltalehden mukaan kuuma sää voi pilata jopa puolet Suomen ja Euroopan mallasohrasadosta, mikä tulisi nostamaan juomien valmistuksessa käytettävän raaka-aineen hintaa.

Korkeampi hinta päätyy lopulta kuluttajien maksettavaksi. Tilanne selviää vuodenvaihteen tienoilla, kun yritykset alkavat tehdä mallasta tämän vuoden kevätohrasta. Saatavuuden heikkeneminen näkyy selvimmin pienpanimoissa.

Vaikka puintien on määrä alkaa vasta muutaman viikon sisällä, on mallasohran hinta jo noussut kuivuuden seurauksena kuluvan kesän aikana. Tonnihinta oli viime talvena 150–170 euroa, nyt jopa 200 euroa.

Tilanne voi vaikuttaa myös vahvemman viinan hintoihin, tosin etanoliteollisuus voi käyttää raaka-aineenaan myös muita lajikkeita.

– Ketju on pitkä ja kärsijöitä on monia. Ensimmäinen kärsijä on tietysti viljelijä, MTK:n vilja-asiamies Max Schulman sanoo IL:lle.