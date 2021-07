IL: Helleaalto voi uhata arvorakennuksia, syynä puupaalut

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kuumuus voi uhata esimerkiksi Helsingin päärautatieasemaa.

Ilmastonmuutos ja sen aiheuttama kuivuus saattavat heikentää Helsingin arvorakennusten perustoja, kirjoittaa Iltalehti. Esimerkiksi Helsingin päärautatieasema on aikanaan tehty täyttömaalle puupaalujen päälle. Sen alla on vettä pidättävä savikerros, jonka yläpuolella oleva orsivesikerros on olennainen puupaaluille.

–Savikerros pidättää vettä ja erottaa orsiveden muusta pohjavedestä. Helsingin kaupunki seuraa pohja- ja orsivesien pintaa sekä niiden virtausta, sanoo Helsingin kaupungin maa- ja kallioperäyksikön tiimipäällikkö Mirva Koskinen Iltalehdelle.

Pitkä, kuiva jakso saattaa saada pohja- ja orsivesitason laskemaan, jolloin puupaalut paljastuma. Tämä taas johtaa paalujen lahoamiseen ja siten rakennusten vajoamiseen. Koskisen mukaan Helsingin kaupungin alueelle on asennettu putkia, joilla voidaan mitata pohja- ja orsiveden korkeutta.