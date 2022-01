IL: He voivat saada yli 5000 euron Kela-tukia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tilastojen mukaan isojen tukien saajista suuri osa on suurperheellisiä.

Isoimmat Kelan tuet voidaan maksaa yksittäisille henkilöille joko korkeista palkoista laskettuina ansiosidonnaisina tukina tai suurperheen lapsista kertyvinä perhe-etuuksina, kertoo Iltalehti.

Lehti pyysi Kelasta tiedot kymmenestä eniten tukia saaneesta ihmisestä viime vuodelta. Anonyymin erittelyn mukaan kymmenen kärjen keskiarvo suurimmista tukisummista on 5 589,96 euroa kuussa. Koko tukisumma kymmenelle tuensaajalle on yhteensä 670 796 euroa vuodessa.

– Yksinhuoltajaperheet, joissa on paljon lapsia, ovat ainakin yksi ryhmä, kertoo IL:lle Kelan kehittämispäällikkö Tomi Ståhl.

Kelan toimittama erittely vahvistaa asian. Sen mukaan isojen tukien saajista suurin osa vaikuttaa olevan perheellisiä. Suurin osa tukisummasta on mennyt vanhempainpäivärahoihin, joita on maksettu kärkikymmenikölle keskimäärin 2 966 euroa kuukaudessa.

Toiseksi korkein tukisumma on maksettu lapsilisistä, joita kärkikymmenikkö saa keskimäärin noin 957 euroa kuukaudessa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tuensaajilla on seitsemän lasta ydinperheessä. Yksinhuoltajalle maksetaan lisäksi korotettua tukea.

Kolmanneksi suurin tukisumma koostuu ansiosidonnaisena maksettava kuntoutusrahasta, joka on 691 euroa kuussa. Näin ollen kymmenen eniten tukia saaneilla osalla näyttää olevan terveysongelmia.

Kärkikymmenikölle on maksettu myös asumistukea, joka on kuitenkin keskimäärin vain noin 336 euroa kuukaudessa tuensaajaa kohti. Matalaan tasoon voi vaikuttaa se, että kärkikymmenikössä on niin hyvätuloisia ihmisiä, jotka eivät tarvitse asumistukea. Osa tuensaajista saattaa myös asua edullisemmin kaukana kasvukeskuksista.

Kehittämispäällikkö Tomi Ståhl kertoo IL:lle, että Kelassa ei ole ylärajaa sille, kuinka paljon yhdelle tuensaajalle voidaan maksaa etuuksia kuukaudessa.