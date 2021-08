IL: ”He eivät näe mitään” – itsemurhaaja tuhoaa myös rekkakuskia

Joka viides kuorma-autonkuljettaja uskoo olleensa osallisena itsemurhatilanteessa.

Traficomin tutkimuksen mukaan noin 12 prosenttia kuolemaan johtaneista onnettomuuksista Suomen maanteillä on itsemurhia. 863 kuorma-autonkuljettajasta 157 kertoi olleensa tai epäilleensä olleensa tilanteessa, jossa joku yritti itsemurhaa ajoneuvoa vastaan. Noin puolet heistä oli täysin varmoja.

Kuljettajat jäävät kärsimään tilanteista. Niistä voi aiheutua fyysisten vammojen lisäksi kuntoutuksen ja psykoterapian tarvetta ja työn jättäminen.

Iltalehti kertoo Olavista, 65, jonka rekan keulaan itsemurhaaja ajoi autollaan 180 kilometrin tuntivauhdilla toukokuussa 2012 kello 22 jälkeen illalla.

Olavi on ollut työkyvytön siitä asti. Hän näki miehen palavan autossaan. Olavin oma jalka jäi ohjaamon seinän läpi jumiin ja hänen kätensä murtui. Mitään ei ollut tehtävissä.

Tapaus oli Olaville toinen. 20 vuotta sitten hän ehti väistää eteen juossutta miestä. Rekka tömähti ojaan.

– Istuskelin siellä ojanpientareella ja ajattelin, ei tämä voi olla totta, taasko minulle kävi näin, Olavi kertoo IL:lle.

Mies muuttui vaimonsa mukaan täysin ja ”ilo on ollut aika lailla tikulla kaivettavissa”. Selvittelyä piti tehdä paljon, myös vakuutusrahojen kanssa. Perhe joutui talousvaikeuksiin.

– Psykiatri selitti, millaisia ihmisiä he ovat. He eivät näe mitään, vaan heillä on putkinäkö siinä vaiheessa. He tekevät, mitä tekevät.

– Mennyttä ei voi muuttaa, se vain on niin.