IL: Hannalla on 2000 ystävää somessa, ei yhtään livenä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

30-vuotiaalle naiselle sanotaan, ettei hän mitenkään voi kärsiä yksinäisyydestä.

Iltalehti kertoo 30-vuotiaasta Hannasta, jolla ei ole ketään, jonka kanssa lähteä kahville.

Samaan aikaan hänen Instagram-kuvavirtansa näyttää selfieitä, ravintolaruokia, viinilasillisia ja maisemia.

Twitterissä Hannalla on reilut 2 000 ja Instagramissa 400 seuraajaa. Some-kommenteissa Hannaa kehutaan kauniiksi ja upeaksi ja hän saa jopa satoja tykkäyksiä. Yhtään oikeaa ystävää hänellä ei kuitenkaan ole.

Kun Hanna on kertonut ongelmastaan sosiaalisessa mediassa, häntä ei ole otettu tosissaan. Tämä sai naisen purskahtamaan itkuun.

– Se ei liity mitenkään mun oikeaan elämään, että mulla on some-seuraajia. Eivät ne tule viettämään mun syntymäpäiviä tai lohduttamaan, kun mun sydän särkyy, hän sanoo IL:lle.

Huhtikuussa työttömäksi jääneellä Hannalla elämässä läheisiä ovat vain isä ja tämän perhe. Hän harrastaa laulamista, lukemista ja kirjoittamista, ja tekee paljon asioita itsekseen.

– Ihmisillä on tosi isoja haaveita ja toiveita elämässä, halutaan lottovoitto tai kesämökki, mutta mä haluaisin edes yhden kaverin.

– Juhlapyhät on kaikkein pahimpia, koska silloin tulee todella selväksi, ettei sinulla ole ketään. Et voi mennä mihinkään, jos et halua mennä yksin. Näet ikkunasta, kun muut juhlii keskenään, mutta itse olet neljän seinän vankina.

Hanna sanoo monesti tapaavansa ihmisiä, mutta ”sitten se juttu jotenkin jäätyy”. Hänen ei uskota olevan yksinäinen.

– Ehkä kun olen puhelias, iloinen ja energinen. Yksinäisyyteen yhdistetään hiljaisuus, ujous ja se, että ollaan sosiaalisesti vähän kömpelöitä. Sitä yritänkin purkaa. Ei yksinäisyys ole vain tietynlaisten ihmisten taakka. Ei sun tarvitse näyttää tietynlaiselta, jotta voit olla yksinäinen.