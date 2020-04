IL: Hallitus aikoo avata koulut

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Oppivelvollisten kerrotaan palaavan kouluihin toukokuussa.

Hallitus aikoo Iltalehden tietojen mukaan päättää tänään, että koulut avataan toukokuussa. Paluu lähiopetukseen tehtäisiin IL:n mukaan todennäköisesti kuitenkin vasta kuun puolivälissä. Koulut suljettiin alun perin toukokuun 13. päivään asti. IL kertoo, ettei koulunkäyntiä kuitenkaan jatkettaisi kesäkuussa, vaikka sellaistakin on julkisuudessa pyöritelty.

Opetusministeri Li Andersson (vas.) sanoi maanantaina, että päätös koulujen avaamisesta tehdään epidemiatilanteen perusteella ja terveysviranomaisten suositusten pohjalta.

Andersson korosti, että rajoitukset säädettiin valmiuslain nojalla ja siihen liittyy tiukka vaatimus välttämättömyydestä. Opetusministerin mukaan kyse ei ole mielipiteestä vaan perusoikeuksien arvioinnista.

– Mikäli rajoituksia päätetään valmiuslain nojalla jatkaa 13.5. jälkeen, on voitava osoittaa, että niille on välttämätön tarve nykyisessä epidemiatilanteessa. Jos epidemiatilanne on se, että koulujen laajamittainen sulku ei ole enää välttämätöntä, pitää rajoituksia alkaa purkaa, hän totesi.

Hallitus kokoontuu tänään kello 17 päättämään rajoitustoimien jatkosta. Koulujen lisäksi pöydällä on myös ravintoloiden tukeminen.

Perustuslakivaliokunta on edellyttänyt hallituksen päätöksellä suljetuille ravintoloille komepnsaatiota. Julkisuudessa olleiden tietojen perusteella ravintoloiden erillistuki on kuitenkin aiheuttanut hallituksessa riitaa.

Valtiovarainministeri ja keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni väläytti tänään Ilta-Sanomille, että ravintolat voisivat avata ovensa jo ennen toukokuun loppua. Ministerin mukaan ravintolat olisivat auki päiväsaikaan ja suojavälineistä pitäisi kuitenkin huolehtia.