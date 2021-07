IL: Hallituksessa raju riita metsäpolitiikasta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vihreiden mukaan metsien talouskäyttöä korostavaa linjaa ajetaan vastoin yhdessä sovittuja linjauksia.

Metsäpolitiikka on viimepäivinä puhuttanut hallituksessa. Vihreiden mukaan metsien talouskäyttöä korostavaa linjaa ajetaan hallituksen kulisseissa sekä EU-lobbaamisessa vastoin yhdessä sovittuja linjauksia. Keskusta ja SDP kiistävät vihreiden syytökset. Asiasta uutisoi Iltalehti.

–Hallituksen virallinen kanta, jonka myös EU-ministeriövaliokunta on hyväksynyt, on mielestäni kohtuullisen tasapainoinen. Missään käytännön vaikuttamistyössä ei kuitenkaan ole näkynyt yhtään konkreettista ehdotusta, jossa tuettaisiin EU:n luonto- ja ympäristötavoitteita metsien käytössä. Ainoastaan ne asiat, jotka ovat ympäristöministeri Krista Mikkosen (vihr) vastuulla, eli biodiversiteettikysymykset, ovat edistyneet, mutta kaikissa muissa asioissa Suomi on yksipuolisesti vastustanut kaikkia EU-toimia, vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö toteaa.

Niinistön mukaan vihreillä ei myöskään ole ollut mitään tosiasiallista mahdollisuutta vaikuttaa siihen, miten keskustaministerit lobbaavat EU:ssa. Vihreät on päinvastoin pidetty kulissilobbaamisen osalta pimennossa ”pääministerin hiljaisella suostumuksella”.

Uusin vihreiden vastustama lobbaustoimi on parhaillaan käynnissä, kun Suomi allekirjoitti torstaina kriittisen kirjeen, joka lähetettiin EU-komissiolle. Kirjeessä yli kymmenen EU-maata vaatii muutoksia komission heinäkuussa julkaistavaan metsästrategiaan. Komission luonnoksessa kehotetaan jäsenmaita muun muassa välttämään avohakkuita sekä minimoimaan lyhytikäisten puutuotteiden valmistus, eli käytännössä sellun, paperin ja kartongin valmistus, jotka ovat etenkin suomalaiselle metsäteollisuudelle elintärkeitä.