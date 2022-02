IL: Estikö USA:n tiedotus hyökkäyksen?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Asiantuntijan mukaan aktiivinen informaatiovaikuttaminen saattoi ainakin toistaiseksi ehkäistä konfliktin.

Yhdysvaltain poikkeuksellisen tiedotuslinjan arvioidaan vaikuttaneen Venäjän päätöksentekoon Ukrainan kriisissä.

Presidentti Joe Bidenin hallinto on julkaissut tiedustelutietoja muun muassa väitetyistä suunnitelmista lavastaa Ukraina syylliseksi provokaatioon, jota voitaisiin käyttää sotilaallisen hyökkäyksen oikeuttamiseksi. Tiistaina tehdyn ilmoituksen mukaan osa venäläisjoukoista olisi siirtymässä takaisin tukikohtiinsa.

Hybridiosaamiskeskuksen verkostonjohtaja Jukka Savolainen sanoo Iltalehdelle Yhdysvaltain taktiikan toimineen erinomaisesti.

– Voi olla, että todistamme ensimmäistä kertaa historiassa, että merkittävällä informaatiovaikuttamisella kyetään estämään suunnitelmallinen sotilashyökkäys, Savolainen toteaa IL:lle.

Tiedustelutietojen varhaisella paljastamisella on pyritty yllättämään Venäjä ja tekemään sen toimet tyhjiksi jo ennalta.

Asiantuntijan mukaan lännen puolustuksellinen rooli on korostunut, sillä Yhdysvallat on toistanut, ettei se aio puuttua mahdolliseen konfliktiin sotilaallisesti. Samalla on painotettu diplomaattista ratkaisua ja toimitettu Ukrainalle varusteita.

– Tässä tilanteessa venäläiset näyttäytyvät konnina, Savolainen jatkaa.